Первого замминистра строительства назначили в Новосибирской области

По данным сайта правительства Новосибирской области, Дмитрий Тимонов работает в Минстрое с 2016 года. Он родился в 1981 году в Новосибирске и окончил факультет энергетики НГТУ.
С 2003 года Тимонов работал в дирекции по строительству ОАО «Новосибирскэнерго». С 2008 по 2016 год — занимал должность в департаменте строительства мэрии Новосибирска.
В 2016-м начал работать в Министерстве строительства региона. С 2018 года стал начальником управления архитектуры и градостроительства.
14 ноября стало известно, что первым заместителем министра строительства назначен Дмитрий Тимонов. Его официальное назначение состоялось 10 ноября.
Напомним, что Алексея Колмакова утвердили на должность министра строительства в Правительстве Новосибирской области на сессии Законодательного собрания 27 октября 2022. Решение поддержал и губернатор.