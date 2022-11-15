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Первым замминистром строительства НСО стал Дмитрий Тимонов

Сегодня, 04:27
Фото: minstroy.nso.ru
Дмитрий Тимонов

Первого замминистра строительства назначили в Новосибирской области

Дмитрия Тимонова назначили на должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области, об этом стало известно на сайте правительства региона.

По данным сайта правительства Новосибирской области, Дмитрий Тимонов работает в Минстрое с 2016 года. Он родился в 1981 году в Новосибирске и окончил факультет энергетики НГТУ.  

С 2003 года Тимонов работал в дирекции по строительству ОАО «Новосибирскэнерго». С 2008 по 2016 год — занимал должность в департаменте строительства мэрии Новосибирска.

В 2016-м начал работать в Министерстве строительства региона. С 2018 года стал начальником управления архитектуры и градостроительства.

14 ноября стало известно, что первым заместителем министра строительства назначен Дмитрий Тимонов. Его официальное назначение состоялось 10 ноября.

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Напомним, что Алексея Колмакова утвердили на должность министра строительства в Правительстве Новосибирской области на сессии Законодательного собрания 27 октября 2022. Решение поддержал и губернатор. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирская область#2022
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