В ходе встречи с представителями инициативной группы жителей поселка Верх-Тула, выступающих против строительства мусорного полигона в двух километрах от жилых домов, вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сказал, что решение о выборе этого места было принято еще в 2016 году. И менять его региональное правительство не намерено. "Других вариантов нет", - подчеркнул Семка.
В ответ на многочисленные доводы активистов, что практика других регионов показывает – такая близость к поселку неизбежно повлечет ухудшение качества жизни, чиновник заявил, что жители сами отравляют природу неправильным устройством туалетов и выгребных ям.
"Полигон будет построен с мембраной, как положено. Вы сегодня мне покажите хоть один туалет, который у вас на улице стоит, хоть одну яму для вывоза жидких бытовых отходов, где все забетонировано, и то, что вы ходите, не попадает в почву. Хоть один покажите! И тогда продолжим разговор", - сказал Семка, обвинив противников полигона в неконструктивной позиции.
В завершение встречи в правительстве Новосибирской области, которая продолжалась более часа, всем недовольным предложили самостоятельно найти альтернативную площадку для размещения мусорного полигона.
"Нам сказали, что мы не идём в ногу со временем и мусорный экотехнопарк просто подарок судьбы для нас и нашего развития. Нас абсолютно не слышат. Всё наши доводы не принимаются. Это игра в глухой телефон", - резюмировала участница инициативной группы жителей Верх-Тулы Ольга Давыдова.
Аналогичное мнение ранее высказывали и жители сел, расположенных вблизи места предполагаемого строительства Правобережного полигона. Они создали интернет-петицию, в которой просят вмешаться в ситуацию Владимира Путина. В ней подчеркивается, "что правительство Новосибирской области и депутатский корпус игнорируют неоднократные обращения жителей сельской местности и делают вид, что не замечают акции протеста против строительства полигона, которые регулярно проходят в регионе".
Два крупных мусорных полигона в Новосибирской области планируют построить в рамках так называемой "мусорной концессии". Ее условия и параметры предполагаемых полигонов были опубликованы региональным правительством в начале октября текущего года.