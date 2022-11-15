atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

"Решение принято": в регионе не будут рассматривать перенос полигона ТБО у Верх-Тулы

Сегодня, 04:35
Фото: atas.info
Проитивники свалок около своих домов не раз проводили акции протеста

Правительство НСО не видит альтернативы мусорному полигону около Верх-Тулы

На встрече с активистами из Верх-Тулы вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка заявил, что других вариантов строительства мусорного полигона не существует и обвинил жителей, что они сами загрязняют природу неправильным устройством туалетов

В ходе встречи с представителями инициативной группы жителей поселка Верх-Тула, выступающих против строительства мусорного полигона в двух километрах от жилых домов, вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сказал, что решение о выборе этого места было принято еще в 2016 году. И менять его региональное правительство не намерено. "Других вариантов нет", - подчеркнул Семка.

В ответ на многочисленные доводы активистов, что практика других регионов показывает – такая близость к поселку неизбежно повлечет ухудшение качества жизни, чиновник заявил, что жители сами отравляют природу неправильным устройством туалетов и выгребных ям.

"Полигон будет построен с мембраной, как положено. Вы сегодня мне покажите хоть один туалет, который у вас на улице стоит, хоть одну яму для вывоза жидких бытовых отходов, где все забетонировано, и то, что вы ходите, не попадает в почву. Хоть один покажите! И тогда продолжим разговор", - сказал Семка, обвинив противников полигона в неконструктивной позиции.
Публичные слушания по созданию мусоропереработки в Верх-Туле опять отменены
Узнать подробнее

В завершение встречи в правительстве Новосибирской области, которая продолжалась более часа, всем недовольным предложили самостоятельно найти альтернативную площадку для размещения мусорного полигона.

"Нам сказали, что мы не идём в ногу со временем и мусорный экотехнопарк просто подарок судьбы для нас и нашего развития. Нас абсолютно не слышат. Всё наши доводы не принимаются. Это игра в глухой телефон", - резюмировала участница инициативной группы жителей Верх-Тулы Ольга Давыдова.
На 50 км от жилья требуют отодвинуть новые мусорные полигоны в Новосибирской области
Узнать подробнее

Аналогичное мнение ранее высказывали и жители сел, расположенных вблизи места предполагаемого строительства Правобережного полигона. Они создали интернет-петицию, в которой просят вмешаться в ситуацию Владимира Путина. В ней подчеркивается, "что правительство Новосибирской области и депутатский корпус игнорируют неоднократные обращения жителей сельской местности и делают вид, что не замечают акции протеста против строительства полигона, которые регулярно проходят в регионе".

Два крупных мусорных полигона в Новосибирской области планируют построить в рамках так называемой "мусорной концессии". Ее условия и параметры предполагаемых полигонов были опубликованы региональным правительством в начале октября текущего года.

 

Читайте также:
Какие села попадают в зону нового Левобережного мусорного полигона и чем это грозитОтдел по особо важным делам СК займется "мусорной концессией" в НовосибирскеНовосибирцы жалуются Бастрыкину на губернатора Травникова из-за мусорного полигона
#Экология#Мусорная концессия 2022#Новосибирская область#Верх-Тула#Мусор#Концессия#Правительство Новосибирской области
Подпишитесь
Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
Вчера, 17:45
Население Земли почти достигло 8 млрд человек – взгляд из Новосибирска
Сегодня, 05:01
Жизнь в пробках – кто и как ездит из Бердска в Новосибирск каждый день
Вчера, 17:56
В Неудачино живет редкая община меннонитов – кто они
Сегодня, 10:18
Страшные морозы нагрянут в Новосибирск в декабре-2022
Сегодня, 08:16
«Плод извращённого сознания подлых бездарностей»: ЛГБТ-скандал в новосибирском театре
Вчера, 18:15