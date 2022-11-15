Сквер на улице Лазурной облагородили скамейками и урнами

В 2021 году на этой территории снесли более 400 гаражей. Затем усилиями местных жителей и новосибирских депутатов обустроили площадку для отдыха.
Она включает в себя облагороженный подход к озеру, дополнена скамейками и мусорными урнами.
Но мэрия не собирается останавливаться на достигнутом. Благоустройство зоны отдыха продолжится: чиновники обещают дальнейшее развитие общественного пространства в Октябрьском районе города, в том числе обрезку деревьев и кустарников, высадку новых растений.
Ранее власти Новосибирска обещали решить проблемы с подрядчиками в судебном порядке.