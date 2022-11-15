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Сквер на улице Лазурной облагородили скамейками и урнами

Сегодня, 14:33
Фото: 1MI
Скамейки
В Октябрьском районе Новосибирска вместо гаражей появилась новая зона отдыха.

В 2021 году на этой территории снесли более 400 гаражей. Затем усилиями местных жителей и новосибирских депутатов обустроили площадку для отдыха.

Она включает в себя облагороженный подход к озеру, дополнена скамейками и мусорными урнами.

Но мэрия не собирается останавливаться на достигнутом. Благоустройство зоны отдыха продолжится: чиновники обещают дальнейшее развитие общественного пространства в Октябрьском районе города, в том числе обрезку деревьев и кустарников, высадку новых растений.

Ранее власти Новосибирска обещали решить проблемы с подрядчиками в судебном порядке.

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#Общество#Город#Новосибирск#Улица Лазурная#Сквер#Озеро
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