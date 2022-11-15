Предприятие «Анозит», расположенное в Куйбышеве, специализируется на производстве неорганических химических веществ. Например, перхлорат аммония, являющийся ключевым компонентом твердых ракетных топлив.
Из документации следует, что в нескольких корпусах планируется провести реконструкцию. Все работы оценили в 555 млн рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Для участия в аукционе необходимо подать заявку до 21 ноября.
Напомним, что ранее Игорь Иванов возглавил крупнейшее предприятие «Анозит». Химический завод некоторое время был вовсе без директора. Первая продукция на заводе была выпущена в 1958 году.