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Старый химический завод «Анозит» в Куйбышеве отремонтируют за 555 млн рублей

Сегодня, 07:24
Фото: заводы.рф
Ремонт обойдется в полмиллиарда рублей

В Новосибирской области реконструируют завод «Анозит» в Куйбышеве

Завод «Анозит» в Куйбышеве реконструируют за 555 млн рублей, соответствующая информация размещена на сайте госзакупок Новосибирской области.

Предприятие «Анозит», расположенное в Куйбышеве, специализируется на производстве неорганических химических веществ. Например, перхлорат аммония, являющийся ключевым компонентом твердых ракетных топлив.

Из документации следует, что в нескольких корпусах планируется провести реконструкцию. Все работы оценили в 555 млн рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Для участия в аукционе необходимо подать заявку до 21 ноября.

Напомним, что ранее Игорь Иванов возглавил крупнейшее предприятие «Анозит». Химический завод некоторое время был вовсе без директора. Первая продукция на заводе была выпущена в 1958 году.

#Новосибирская область#Завод#Капитальный ремонт#Эмилия Губарева
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