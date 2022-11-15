atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Страшные морозы нагрянут в Новосибирск в декабре-2022

Сегодня, 01:16
Фото: 1MI
В среднем будет не так холодно, но к Новому году приблизятся морозы

В Новосибирске ожидаются морозы до -40 градусов в декабре-2022

Перед Новым годом-2023 в Новосибирске ожидаются морозы, смотрим прогноз погоды Gismeteo.

Ночные морозы могут прийти в конце декабря. В начале месяца похолодание будет незначительное.

Так, в первые дни декабря продержатся морозы до -20 градусов. С 3 по 21 декабря температура воздуха будет в пределах -5…-17 градусов днем и максимум –21 ночью.

Резкое похолодание придет с 23 декабря. Там столбик термометра покажет -27 градусов. 24 и 25 декабря ожидаются морозы до -33. Ночью возможно температура достигнет -40.

Напомним, что погода всю ближайшую неделю будет дождливой. Средняя температура воздуха составит +3 тепла. Дожди и мокрый снег пройдут до четверга. Ветер местами до 18 м/с. На дорогах гололед. А вот в конце недели ждите похолодание. Столбик термометра покажет -10. 

 

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Экология
Подпишитесь
Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
Вчера, 17:45
Население Земли почти достигло 8 млрд человек – взгляд из Новосибирска
Сегодня, 05:01
Жизнь в пробках – кто и как ездит из Бердска в Новосибирск каждый день
Вчера, 17:56
Мобилизованные массово начали креститься под Новосибирском
Вчера, 09:15
«Плод извращённого сознания подлых бездарностей»: ЛГБТ-скандал в новосибирском театре
Вчера, 18:15