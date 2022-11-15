Ночные морозы могут прийти в конце декабря. В начале месяца похолодание будет незначительное.
Так, в первые дни декабря продержатся морозы до -20 градусов. С 3 по 21 декабря температура воздуха будет в пределах -5…-17 градусов днем и максимум –21 ночью.
Резкое похолодание придет с 23 декабря. Там столбик термометра покажет -27 градусов. 24 и 25 декабря ожидаются морозы до -33. Ночью возможно температура достигнет -40.
Напомним, что погода всю ближайшую неделю будет дождливой. Средняя температура воздуха составит +3 тепла. Дожди и мокрый снег пройдут до четверга. Ветер местами до 18 м/с. На дорогах гололед. А вот в конце недели ждите похолодание. Столбик термометра покажет -10.