Напомним, что погода всю ближайшую неделю будет дождливой. Средняя температура воздуха составит +3 тепла. Дожди и мокрый снег пройдут до четверга. Ветер местами до 18 м/с. На дорогах гололед. А вот в конце недели ждите похолодание. Столбик термометра покажет -10.