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В Неудачино живет редкая община меннонитов – кто они

Сегодня, 03:18
Фото: Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом
Меннониты - это немецкие переселенцы

Редкая община меннонитов живет в Новосибирской области

С начала 20 века в селе Неудачино Новосибирской области живет редкая община меннонитов, кто они и чем занимаются?

По данным Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома, меннониты – это немецкие переселенцы. Более 100 лет назад меннонитов привлекли сибирские земли. Они последователи направления протестантизма, названного в честь его идеолога Менно Симонса.

Переселенцы против насилия: меннониты также придерживаются принципов непротивления и пацифизма. Их религия не позволяет брать в руки оружие и в армии они тоже не служат.

В основном, меннониты занимаются земледелием и домашним хозяйством. Кстати, меннониты считают, что крестить младенцев не обязательно. Принять веру человек сможет в осознанном возрасте – самостоятельно.

В быту в общине люди общаются на плацком языке, который является диалектом немецкого. А вот богослужение проходит на русском языке. Меннониты высоко ставят грамотность. Например, в 1910 году на средства сельчан была построена первая начальная школа.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирская область
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