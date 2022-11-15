Редкая община меннонитов живет в Новосибирской области

По данным Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома, меннониты – это немецкие переселенцы. Более 100 лет назад меннонитов привлекли сибирские земли. Они последователи направления протестантизма, названного в честь его идеолога Менно Симонса.
Переселенцы против насилия: меннониты также придерживаются принципов непротивления и пацифизма. Их религия не позволяет брать в руки оружие и в армии они тоже не служат.
В основном, меннониты занимаются земледелием и домашним хозяйством. Кстати, меннониты считают, что крестить младенцев не обязательно. Принять веру человек сможет в осознанном возрасте – самостоятельно.
В быту в общине люди общаются на плацком языке, который является диалектом немецкого. А вот богослужение проходит на русском языке. Меннониты высоко ставят грамотность. Например, в 1910 году на средства сельчан была построена первая начальная школа.
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