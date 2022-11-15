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В Новосибирске чуть не утонула школьница, ее госпитализировали в тяжелом состоянии

Сегодня, 12:44
Фото: СУ СКР по НСО
Школьный бассейн, где чуть не утонула второклассница
В бассейне одной из новосибирских школ сильно пострадала ученица второго класса, сообщает региональное управление СКР.
Сюжет
Школа

“Днем 15 ноября 2022 года в бассейне одной из общеобразовательных школ города Новосибирска под водой была обнаружена ученица 2 класса без сознания”, - говорится в сообщении.

Предварительно, инцидент произошел на уроке физкультуры. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудники новосибирского Следкома проверяют педагогов одной из школ Новосибирска, в которой избили ученика с эпилепсией. Учителей подозревают в халатности - мальчику после драки не оказали первую помощь.

В Новосибирске проверят школу, где избили ученика с эпилепсией
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#Общество#Город#Происшествия#Образование#Новосибирск#СКР#Школа#Бассейн#Инцидент
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