В Новосибирске чуть не утонула школьница, ее госпитализировали в тяжелом состоянии

“Днем 15 ноября 2022 года в бассейне одной из общеобразовательных школ города Новосибирска под водой была обнаружена ученица 2 класса без сознания”, - говорится в сообщении.
Предварительно, инцидент произошел на уроке физкультуры. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве.
В настоящее время проводится доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что сотрудники новосибирского Следкома проверяют педагогов одной из школ Новосибирска, в которой избили ученика с эпилепсией. Учителей подозревают в халатности - мальчику после драки не оказали первую помощь.