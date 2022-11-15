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В Новосибирске двое мужчин украли из магазина шесть электронных сигарет

Сегодня, 09:24
Фото: Росгвардия
Двое жителей Новосибирска обнесли магазин с вейпами на Дуси Ковальчук
Двое жителей Новосибирска обнесли магазин с электронными сигаретами на Дуси Ковальчук в ночь на 15 ноября. Их поймали с поличным бойцы Росгвардии.

Из торгового зала, где продают электронные сигареты, поступил сигнал тревоги в отдел вневедомственной охраны и на место отправили экипаж. В это время грабители закончили свои «дела» и попытались сбежать.

«Один из парней стоял возле магазина на входе, другой выбирался на улицу через разбитую дверь. Они заметили бойцов и ринулись бежать, и при этом в разные стороны. Но далеко им бегать не пришлось», - рассказала пресс-секретарь Росгвардии Новосибирской области Ольга Табатчикова.

Одного воришку поймали возле многоэтажки на Дуси Ковальчук, другого у дома на Плановой. Оказалось, это молодые парни в 23 и 25 лет – они родом из Кузбасса.

«В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о «Краже». У них нашли шесть электронных сигарет», - добавили в ГУ МВД региона.

Правоохранители продолжают расследование.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кража#Росгвардия
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