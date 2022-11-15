В Новосибирске родители отказываются от новогодних сладостей

В преддверии Нового года новосибирские родители развернули в сетях настоящее сражение на эту тему.
Одни мамы и папы ратуют за сохранение многолетний традиций с обязательными Дедом Морозом и набором сладостей, другие склоняются в пользу менее вредных для зубов и здоровья подарков.
По мнению родителей, поклонников здорового образа жизни, новогодние торжества - не повод для нарушения правильного питания.
Другие мамы и папы уверены, что Дед Мороз и сладкие подарки - это обязательный атрибут новогоднего представления, без которого праздник теряет атмосферу сказки и волшебства.
Кроме того, их также интересует организационно-практический вопрос: как в большом ДК или театре Дед Мороз сможет безошибочно вручить каждому ребенку именно его подарок?
Ранее сообщалось, что Дед Мороз переехал в новую резиденцию в Новосибирске.