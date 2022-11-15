atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске родители отказываются от новогодних сладостей

Сегодня, 15:18
Фото: 1MI
Сладости
Традиционный подарок от Деда Мороза, вручаемый на новогоднем представлении, может кануть в лету.

В преддверии Нового года новосибирские родители развернули в сетях настоящее сражение на эту тему. 

Одни мамы и папы ратуют за сохранение многолетний традиций с обязательными Дедом Морозом и набором сладостей, другие склоняются в пользу менее вредных для зубов и здоровья подарков.

По мнению родителей, поклонников здорового образа жизни, новогодние торжества - не повод для нарушения правильного питания.

Другие мамы и папы уверены, что Дед Мороз и сладкие подарки - это обязательный атрибут новогоднего представления, без которого праздник теряет атмосферу сказки и волшебства.

Кроме того, их также интересует организационно-практический вопрос: как в большом ДК или театре Дед Мороз сможет безошибочно вручить каждому ребенку именно его подарок?

Ранее сообщалось, что Дед Мороз переехал в новую резиденцию в Новосибирске.

Читайте также:
В новосибирском зоопарке выберут лучшую елочную игрушкуВ Центральном парке Новосибирска начали устанавливать новогоднюю елкуСнимками радующегося снегу белого медведя поделился Новосибирский зоопарк
#Новосибирск#Новый год#Сладкие подарки#Общество
Подпишитесь
Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
Вчера, 17:45
Население Земли достигло 8 млрд человек – взгляд из Новосибирска
Сегодня, 05:01
Жизнь в пробках – кто и как ездит из Бердска в Новосибирск каждый день
Вчера, 17:56
В Неудачино живет редкая община меннонитов – кто они
Сегодня, 10:18
Страшные морозы нагрянут в Новосибирск в декабре-2022
Сегодня, 08:16
«Плод извращённого сознания подлых бездарностей»: ЛГБТ-скандал в новосибирском театре
Вчера, 18:15