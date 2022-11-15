В Новосибирской области зафиксирован дефицит медработников

Ранее активист и член общественного совета города Обь Артур Минзар записал на видео с призывом заниматься бизнесом и работать - сделал он это дома в трусах. На записи Артур среди прочего рассказал, почему у него не получилось оформить грант и получить деньги от государства на свои экологические инициативы.