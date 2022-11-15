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В Новосибирской области зафиксирован дефицит медработников

Сегодня, 07:26
Фото: 1MI
Медработница

В НСО наблюдается кадровый голод в строительстве, добыче сырья и медицине

Дефицит соискателей отмечен в новосибирских строительной отрасли, сфере добычи сырья и медицины, сообщает hh.ru

По данным сервиса, хуже всего приходится добывающим предприятиям, на вакансии которых откликается в среднем 0,4 соискателя. Медучреждения получают 0,8 откликов на вакантное место, у строительных компании и финорганизаций этот показатель составляет 0,9.

Кроме того, в регионе наблюдается нехватка рабочей силы в сферах красоты и спорта (по 1,6 резюме), продаж (1,9), перевозок (2), гостиничного и ресторанного бизнеса (2,7).

Специалисты hh.ru отмечают, что комфортное для рынка труда соотношение составляет 5-6 соискателей на вакансию. В НСО этот показатель в среднем равняется 4,6.

Ранее активист и член общественного совета города Обь Артур Минзар записал на видео с призывом заниматься бизнесом и работать - сделал он это дома в трусах. На записи Артур среди прочего рассказал, почему у него не получилось оформить грант и получить деньги от государства на свои экологические инициативы.

Член общественного совета Оби в трусах на видео призвал горожан заниматься бизнесом
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#Общество#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Медицина#Работники#Дефицит
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