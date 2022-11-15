В Новосибирской области зафиксирован дефицит медработников

По данным сервиса, хуже всего приходится добывающим предприятиям, на вакансии которых откликается в среднем 0,4 соискателя. Медучреждения получают 0,8 откликов на вакантное место, у строительных компании и финорганизаций этот показатель составляет 0,9.
Кроме того, в регионе наблюдается нехватка рабочей силы в сферах красоты и спорта (по 1,6 резюме), продаж (1,9), перевозок (2), гостиничного и ресторанного бизнеса (2,7).
Специалисты hh.ru отмечают, что комфортное для рынка труда соотношение составляет 5-6 соискателей на вакансию. В НСО этот показатель в среднем равняется 4,6.
Ранее активист и член общественного совета города Обь Артур Минзар записал на видео с призывом заниматься бизнесом и работать - сделал он это дома в трусах. На записи Артур среди прочего рассказал, почему у него не получилось оформить грант и получить деньги от государства на свои экологические инициативы.