Валерий Лимаренко: Материально-техническая база медучреждений заметно обновилась

Портал Sakh.online напоминает, что по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко был запущен процесс переоснащения и модернизации регионального здравоохранения. Всё для того, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать своевременную качественную помощь, даже в удалённой местности. Так, в 2021 году на территорию региона началась поставка новых современных автомобилей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. За два года в область поступила 151 машина. Новый автотранспорт занят на доставке пациентов, медработников, лекарственных препаратов.