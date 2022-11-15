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Вице-мэр Терешкова оправдала ЛГБТ-скандал в детском спектакле «Принцесса и Людоед»

Сегодня, 01:42
Фото: ВК/Анны Терешковой/Мэш Сибирь
Анна Терешкова не удивилась переодетому актеру
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала скандал вокруг спектакля для детей «Принцесса и Людоед» в «Первом театре».

Постановку заподозрили в ЛГБТ-пропаганде. Мотивом этому стал герой: принцессу играл переодетый мужчина. К слову, в этом спектакле играли четыре мужчины-актера.

Один из зрителей возмутился усатой принцессой и пожаловался в Министерство культуры. Новость также разлетелась по СМИ. Сами новосибирцы встали на сторону режиссера и постановки, мол «все мы росли на «Голубом огоньке»».

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По словам вице-мэра Анны Терешковой, подобный скандал является «реакцией времени». Критично относиться к переодетому мужчине в принцессу не стоит. Прием перевоплощения использовался давно – и в кино и в театрах.

Терешкова вспомнила легендарную передачу «Городок», где Олейников со Стояновым тоже переодевались, пишет Сиб.фм. Или же пример с Николаем Цискаридзе, который играет в женской пачке в балете «Тщетная предосторожность».

Напомним, что ранее ситуацию прокомментировала Atas.info известный продюсер, основатель театральной компании «Гамма» Анастасия Журавлева, которая заявила, что это «Плод извращённого сознания подлых бездарностей». 

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Жалобы на ЛГБТ-спектакль
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