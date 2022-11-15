Вице-мэр Терешкова оправдала ЛГБТ-скандал в детском спектакле «Принцесса и Людоед»

Постановку заподозрили в ЛГБТ-пропаганде. Мотивом этому стал герой: принцессу играл переодетый мужчина. К слову, в этом спектакле играли четыре мужчины-актера.
Один из зрителей возмутился усатой принцессой и пожаловался в Министерство культуры. Новость также разлетелась по СМИ. Сами новосибирцы встали на сторону режиссера и постановки, мол «все мы росли на «Голубом огоньке»».
По словам вице-мэра Анны Терешковой, подобный скандал является «реакцией времени». Критично относиться к переодетому мужчине в принцессу не стоит. Прием перевоплощения использовался давно – и в кино и в театрах.
Терешкова вспомнила легендарную передачу «Городок», где Олейников со Стояновым тоже переодевались, пишет Сиб.фм. Или же пример с Николаем Цискаридзе, который играет в женской пачке в балете «Тщетная предосторожность».
Напомним, что ранее ситуацию прокомментировала Atas.info известный продюсер, основатель театральной компании «Гамма» Анастасия Журавлева, которая заявила, что это «Плод извращённого сознания подлых бездарностей».