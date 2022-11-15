Власти Новосибирска намерены “надавить” на четыре компании-подрядчика

Ранее сообщалось, что новосибирская мэрия ответит за самоуправство при перекрытии улицы Ленина. Как выяснила прокуратура, улицу закрыли на два дня раньше объявленного срока, не подготовили проект организации дорожного движения на период перекрытия, информация об ограничении опубликовали с нарушениями, а дорожные знаки не соответствовали ГОСТ.