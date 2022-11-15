Власти Новосибирска намерены “надавить” на четыре компании-подрядчика

Городские власти финансируют множество проектов, связанных с благоустройством города - уборкой и восстановлением дорог, ремонтом инфраструктуры. Теперь победитель конкурса на выполнение подряда обязан предоставить гарантию на свои работы. Если заказчик выявит недостатки, исполнитель обязан устранять их за свой счет.
В поле зрения администрации оказались сегодня четыре компании, которые недобросовестно выполнили подрядные работы. Теперь власть сможет решить вопрос с устранением недостатков в судебном порядке.
Ранее сообщалось, что новосибирская мэрия ответит за самоуправство при перекрытии улицы Ленина. Как выяснила прокуратура, улицу закрыли на два дня раньше объявленного срока, не подготовили проект организации дорожного движения на период перекрытия, информация об ограничении опубликовали с нарушениями, а дорожные знаки не соответствовали ГОСТ.