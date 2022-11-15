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Власти Новосибирска намерены “надавить” на четыре компании-подрядчика

Сегодня, 08:47
Фото: novo-sibirsk.ru
Мэрия Новосибирска
По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса администрации Новосибирска Константина Васильева, который сегодня выступил с докладом на аппаратном совещании в мэрии, у власти на сегодняшний день осталось 40 замечаний по поводу недоработок на 20 объектах.

Городские власти финансируют множество проектов, связанных с благоустройством города - уборкой и восстановлением дорог, ремонтом инфраструктуры. Теперь победитель конкурса на выполнение подряда обязан предоставить гарантию на свои работы. Если заказчик выявит недостатки, исполнитель обязан устранять их за свой счет. 

В поле зрения администрации оказались сегодня четыре компании, которые недобросовестно выполнили подрядные работы. Теперь власть сможет решить вопрос с устранением недостатков в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что новосибирская мэрия ответит за самоуправство при перекрытии улицы Ленина. Как выяснила прокуратура, улицу закрыли на два дня раньше объявленного срока, не подготовили проект организации дорожного движения на период перекрытия, информация об ограничении опубликовали с нарушениями, а дорожные знаки не соответствовали ГОСТ.

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#Общество#Бизнес#Политика#Город#Новосибирск#Мэрия#Подрядчики#Суд
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