Землян 8 млрд, сибирские меннониты, грядут страшные морозы - 15 ноября в Новосибирске

15 ноября 2022 счетчик на сайте Worldometers.info сообщил о том, что население Земли превысило восемь миллиардов человек.
Gismeteo предупреждает о страшных морозах перед новым 2023 годом.
О скандале вокруг детского спектакля «Принцесса и Людоед» высказалась вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Чем живут немцы-протестанты, приехавшие в Новосибирскую область в начале 20 ого века?
На встрече с активистами из Верх-Тулы вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка заявил, что других вариантов строительства мусорного полигона не существует и обвинил жителей, что они сами загрязняют природу неправильным устройством туалетов
В управлении Россельхознадзора сообщили о том, что директор «Медиана-Н» поставлял рыбу в образовательные учреждения Новосибирска от имени уволенного сотрудника.