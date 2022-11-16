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Землян 8 млрд, сибирские меннониты, грядут страшные морозы - 15 ноября в Новосибирске

Вчера, 23:00
Фото: Wikimedia
Ночной Новосибирск
Журналисты Atas.info собрали главные новости вторника
Население Земли достигло 8 млрд человек – взгляд из Новосибирска
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15 ноября 2022 счетчик на сайте Worldometers.info сообщил о том, что население Земли превысило восемь миллиардов человек.

Страшные морозы нагрянут в Новосибирск в декабре-2022
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 Gismeteo предупреждает о страшных морозах перед новым 2023 годом.

Вице-мэр Терешкова оправдала ЛГБТ-скандал в детском спектакле «Принцесса и Людоед»
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О скандале вокруг детского спектакля «Принцесса и Людоед» высказалась вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В Неудачино живет редкая община меннонитов – кто они
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Чем живут немцы-протестанты, приехавшие в Новосибирскую область в начале 20 ого века?

"Решение принято": в регионе не будут рассматривать перенос полигона ТБО у Верх-Тулы
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На встрече с активистами из Верх-Тулы вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка заявил, что других вариантов строительства мусорного полигона не существует и обвинил жителей, что они сами загрязняют природу неправильным устройством туалетов

В Новосибирске рыбу в детсады и школы поставлял уволенный сотрудник «Медиана-Н»
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В управлении Россельхознадзора сообщили о том, что директор «Медиана-Н» поставлял рыбу в образовательные учреждения Новосибирска от имени уволенного сотрудника.

#Общество#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Итоги дня
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В Неудачино живет редкая община меннонитов – кто они
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Страшные морозы нагрянут в Новосибирск в декабре-2022
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