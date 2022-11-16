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Александр Мысик задержан в рамках уголовного дела о нарушениях при строительстве ЛДС

Сегодня, 06:43
Фото: atas.info
Пока обвинение никому не предьявлено

В Новосибирске возбудили уголовное дело их-за некачественной дороги к новому ЛДС

Следователи возбудили дело о превышении должностных полномочий при строительстве дороги к новому ЛДС в Ленинском районе Новосибирска. Пока обвинение никому не предъявлено

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") по результатам проверки качества строительства дороги, ведущей от пляжа "Наутилус" в Новосибирске до нового ледового дворца спорта.

Строительством дороги занималось муниципальное предприятие "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений", которое сегодня носит название МП "Метро МиР". По версии следствия, в ходе возведения подпорной стенки щебень, заложенный в проекте, заменили на более дешевый гравий. В результате конструкция не обладает необходимой прочностью и угрожает безопасности движущихся по дороге автомобилей.

Именно в рамках расследования этого уголовного дела в среду, 16 ноября, были задержаны директор "Метро МиР" Александр Мысик и начальник службы организации строительства Сергей Долгушин, пишет НГС со ссылкой на источники в силовых структурах.

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Ранее мы рассказывали, что руководитель структуры, которая занимается, в том числе, строительством метров Новосибирске, задержан во время рабочего совещания. В офисе компании идут обыски

Источник редакции Atas.info сообщил, что Мысика задержали во время совещания о ходе строительства станции метро "Спортивная". Не исключено, что претензии правоохранительных органов могут быть связаны и с проблемами именно на этом объекте. По словам источника, там все не так хорошо, как декларирует мэрия. Не исключено, что станция будет сначала торжественно открыта, а потом закрыта, как это было со станцией Золотая нива. Та самая дорога, из-за которой возбуждено уголовное дело, проходит как раз мимо строящейся станции метрополитена.

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#Общество#Новосибирск#Александр Мысик#ЛДС#Уголовное дело
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