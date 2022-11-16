Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") по результатам проверки качества строительства дороги, ведущей от пляжа "Наутилус" в Новосибирске до нового ледового дворца спорта.
Строительством дороги занималось муниципальное предприятие "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений", которое сегодня носит название МП "Метро МиР". По версии следствия, в ходе возведения подпорной стенки щебень, заложенный в проекте, заменили на более дешевый гравий. В результате конструкция не обладает необходимой прочностью и угрожает безопасности движущихся по дороге автомобилей.
Именно в рамках расследования этого уголовного дела в среду, 16 ноября, были задержаны директор "Метро МиР" Александр Мысик и начальник службы организации строительства Сергей Долгушин, пишет НГС со ссылкой на источники в силовых структурах.
Ранее мы рассказывали, что руководитель структуры, которая занимается, в том числе, строительством метров Новосибирске, задержан во время рабочего совещания. В офисе компании идут обыски
Источник редакции Atas.info сообщил, что Мысика задержали во время совещания о ходе строительства станции метро "Спортивная". Не исключено, что претензии правоохранительных органов могут быть связаны и с проблемами именно на этом объекте. По словам источника, там все не так хорошо, как декларирует мэрия. Не исключено, что станция будет сначала торжественно открыта, а потом закрыта, как это было со станцией Золотая нива. Та самая дорога, из-за которой возбуждено уголовное дело, проходит как раз мимо строящейся станции метрополитена.