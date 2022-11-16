Банк «Открытие»: приведи друга и выиграй смартфон

Принять участие в акции может любой желающий, для этого достаточно оформить карту банка «Открытие» и запустить мобильное приложение или интернет-банк. Чем больше друзей действующий клиент пригласит в банк, тем больше шансов выиграть. При розыгрыше смартфона учитываться будут друзья, которые воспользовались приглашением и выполнили условия программы до 30 ноября.