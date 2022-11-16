Бердчанин погиб на спецоперации

После окончания Новосибирского высшее военно-командного училища Николай начал карьеру в армии и
дослужился до звания майора на должности штурмана беспилотной авиации.
Саидов успел поучаствовать в сирийской компании и в урегулировании конфликта на границе Таджикистана с Афганистаном.
Уточняется, что майор погиб 6 ноября. Церемония прощания с Николаем Саидовым состоится в Бердске в Кафедральном собор Преображения Господня.
Ранее Telegramm-кана "Правительство России" сообщил о поставке новосибирских истребителей.