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Бердчанин погиб на спецоперации

Сегодня, 21:06
О гибели жителя Новосибирской области Николая Саидова сообщил пресс-центр администрации Бердска

После окончания Новосибирского высшее военно-командного училища Николай начал карьеру в армии и
дослужился до звания майора на должности штурмана беспилотной авиации.

Саидов успел поучаствовать в сирийской компании и в урегулировании конфликта на границе Таджикистана с Афганистаном.

Уточняется, что майор погиб 6 ноября. Церемония прощания с Николаем Саидовым состоится в Бердске в Кафедральном собор Преображения Господня.

Ранее Telegramm-кана "Правительство России" сообщил о поставке новосибирских истребителей.

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