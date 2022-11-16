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Директор школы №197 Новосибирска, где утонула девочка, зарабатывала 77000 руб в месяц

Сегодня, 06:34
Фото: atas.info
Школа №197 постройки советских времен 1988-1989 годов, бассейн предусмотрен проектом

Директор школы №197 в Новосибирске Татьяна Смердина возглавляла коллектив с 2002 года

Школа №197 находится в не самом благополучном Дзержинском районе города Новосибирска на Волочаевском жилмассиве. Здание школы было построено в 1989 году, в проект изначально входил бассейн, в котором 15 ноября 2022 и утонула второклассница. Директор Смердина Татьяна возглавляет школу с 2002 года.

Татьяна Смердина работает на должности директора школы уже 20 лет - с 2002 года. Судя по декларации о доходах Татьяны Смердиной за 2021 год ее доход за год составил 926 570 рублей  - в среднем доход за месяц около 77 тысяч рублей.

Дополнительных источников дохода не задекларировано, в собственности семьи - два автомобиля Ниссан Жук и ХЭНДЭ IX 35, оба 2014 года. Так же Татьяне Смердиной принадлежит дачный участок с домом площадью 93 кв.м. и доля в совместной с супругом и ребенком квартире общей площадью 73 кв.м.

На яндекс отзывах и Flamp в глаза бросаются отрицательные отзывы об отдельных учителях: "Учитель по физике у нас пьет на уроках коньяк" и " хочу вам рассказать об воспитателе гпд Коноваловой Елене Александровне... На нее было несколько заявлений в полицию 2 из которых серьезные о побоях и угрозе жизни и здоровью ребенка, если нужны доказательства можно обраться в 5 отдел полиции там у них все есть"

Раиса Харуллина на Flamp жалуется на руководство школы - ее дочери в 7 классе пришлось столкнуться с буллингом, руководство школы спустило ситуацию на тормозах: "Администрация школы потихоньку сходит с ума от безнаказанности и вседозволенности....Директора давно надо сменить...несменяемость власти приводит к её невменяемости..." 

Старые отрицательные отзывы сейчас перекрыты более свежими положительными, но если посмотреть всю картину целиком, становится понятно, что в школе не все так хорошо было еще до этого случая.

#Ольга Храмушкина#Город#Второклассница утонула в бассейне#Образование#Новосибирск#Дети#Смерть
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