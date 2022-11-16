Татьяна Смердина работает на должности директора школы уже 20 лет - с 2002 года. Судя по декларации о доходах Татьяны Смердиной за 2021 год ее доход за год составил 926 570 рублей - в среднем доход за месяц около 77 тысяч рублей.
Дополнительных источников дохода не задекларировано, в собственности семьи - два автомобиля Ниссан Жук и ХЭНДЭ IX 35, оба 2014 года. Так же Татьяне Смердиной принадлежит дачный участок с домом площадью 93 кв.м. и доля в совместной с супругом и ребенком квартире общей площадью 73 кв.м.
На яндекс отзывах и Flamp в глаза бросаются отрицательные отзывы об отдельных учителях: "Учитель по физике у нас пьет на уроках коньяк" и " хочу вам рассказать об воспитателе гпд Коноваловой Елене Александровне... На нее было несколько заявлений в полицию 2 из которых серьезные о побоях и угрозе жизни и здоровью ребенка, если нужны доказательства можно обраться в 5 отдел полиции там у них все есть"
Раиса Харуллина на Flamp жалуется на руководство школы - ее дочери в 7 классе пришлось столкнуться с буллингом, руководство школы спустило ситуацию на тормозах: "Администрация школы потихоньку сходит с ума от безнаказанности и вседозволенности....Директора давно надо сменить...несменяемость власти приводит к её невменяемости..."
Старые отрицательные отзывы сейчас перекрыты более свежими положительными, но если посмотреть всю картину целиком, становится понятно, что в школе не все так хорошо было еще до этого случая.
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