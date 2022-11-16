На яндекс отзывах и Flamp в глаза бросаются отрицательные отзывы об отдельных учителях: "Учитель по физике у нас пьет на уроках коньяк" и " хочу вам рассказать об воспитателе гпд Коноваловой Елене Александровне... На нее было несколько заявлений в полицию 2 из которых серьезные о побоях и угрозе жизни и здоровью ребенка, если нужны доказательства можно обраться в 5 отдел полиции там у них все есть"