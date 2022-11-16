Руководитель муниципального предприятия "Метро МиР" Александр Мысик был задержан в среду, 16 ноября, в Новосибирске. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") по результатам проверки качества строительства дороги, ведущей от пляжа "Наутилус" в Новосибирске до нового ледового дворца спорта. Дело возбуждено следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
В материалах дела речь идет о неустановленных сотрудниках МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" (УЗСПТС), которое сегодня носит название МП "Метро МиР". По версии следствия, в ходе возведения подпорной стенки щебень, заложенный в проекте, заменили на более дешевый гравий. В результате конструкция не обладает необходимой прочностью и угрожает безопасности движущихся по дороге автомобилей. Обвинение пока никому не предъявлено, в офисе компании прошли обыски.
По мнению главного редактора "Центра деловой жизни" Андрея Кузнецова, дело Мысика нельзя ставить в ряд недавних криминальных историй новосибирских девелоперов. Там шла речь о мошенничестве, а здесь о превышении — совсем другая история, связанная с законностью использования бюджетных средств.
"В политическом плане дело Мысика это удар по мэру — руководитель "Метро МиР" это главный агент Локтя в крупнейших инфраструктурных объектах города. Практически вся коммунальная и транспортная инфраструктура нового ЛДС — сфера ответственности Мысика. Его организация участвовала в большинстве крупных дорожно-строительных объектах последних лет. И здесь, и там, были скандалы, были сомнительные истории, связанные с заменой материалов, странным выбором подрядчиков, нелогичным авансированием. И было ощущение, что правоохранительные органы до поры до времени закрывали глаза, когда могли бы предъявить претензии. Возможно — чтобы не тормозить работы", - говорит Андрей Кузнецов.
Сейчас крупнейшие проекты, за которые "Метро МиР" несёт ответственность, вступают в фазу ввода в эксплуатацию. И можно разбираться с возможными нарушениями уже без угрозы остановки строек. В любом случае, до полноты информации о сути дела и о претензиях конкретно к Мысику "хоронить его карьеру преждевременно — раньше ему удавалось разводить тучи руками", - подчеркивает Кузнецов.
Председатель новосибирского регионального отделения "Опоры России", экс-депутат горсовета Новосибирска Игорь Салов обращает внимание, что задержание Мысика – очередное звено в длинной цепи претензий силовиков к членам "команды Локтя". Часть из которых приводила муниципальных служащих на скамью подсудимых.
"Дело не в Мысике. Если мы будем наблюдать за кадровыми проблемами, с которыми сталкивается Локоть, то это говорит о системе. Системе, которая говорит о непонимании человеком вообще целей и задач местного управления. Я считаю, что кадровая политика мэрии провалилась. Я считаю, что с точки зрения оценки деятельности мэра правоохранительной системой, то оценка уже давно дана – это "неуд", - заявил Игорь Салов.
По мнению главы реготделения "Опоры России", в отношении мэра Новосибирска Анатолия Локтя уже давно были последовать "оргвыводы". Однако, скандал какого масштаба должен еще произойти, и какие события могут стать "последней каплей", которая окончательно определит судьбу руководителя крупнейшего муниципалитета страны, Игорь Салов предположить затруднился.
В ходе следствия количество и серьезность претензий к Александру Мысику и его подчиненным может возрасти, прогнозирует гражданский активист Владимир Кириллов. Он обращает внимание, что "Метро МиР" при строительстве дорог у ЛДС выступало одновременно в качестве подрядчика и заказчика, то есть, по сути, муниципальная организация контролировала сама себя.
"Я думаю, это хищение песка с реки, который не дали своровать под сам ЛДС, но на дорогу могли использовать, я думаю, там экономия до полмиллиарда рублей. Там и сроки строительства очистных сооружений сорваны и дорог, в результате срыв сроков строительства ЛДС. А также при строительстве подъездных путей у станции метро "Спортивная", - считает Кириллов.
К слову, как сообщил информированный источник Atas.info, на строительстве станции "Спортивная", за которое отвечает "Метро МиР", все не так хорошо, как декларирует мэрия. Не исключено, что станция будет сначала торжественно открыта, а потом закрыта, как это было со станцией "Золотая нива". И это будет еще один серьезный провал муниципалитета.
Александр Мысик ранее неоднократно фигурировал в скандалах. Так, еще в 2013 году в его отношении было возбуждено уголовное дело из-за подозрений в превышении полномочий. Следователей заинтересовали обстоятельства образования задолженности УЗСПТС в 53 миллиона рублей перед компаний "Традо", аффилированной с экс-вице-мэром Новосибирска Виктором Литуевым. Речь шла, в том числе, о подделке документов. Однако тогда виновность Мысика доказать не удалось.
В 2018 году Мысик стал фигурантом дела об административном нарушении из-за невыплаты зарплаты нескольким десяткам сотрудников, а прокуратура вынесла директору муниципального предприятия представления. В этом же году был опубликован отчет Контрольно-счетной палаты, которая выявила серьезные нарушения в финансовой деятельности УЗСПТС.
Последний раз силовики наведывались в офис "Метро МиР" относительно недавно, в марте текущего года. Обыски были связаны с взаимодействием компании Александра Мысика и ООО "СпецТрансСтрой", где тоже прошли выемки документов. Первая является заказчиком, а вторая подрядчиком строительства станции метро "Студенческая". Следователей интересовали документы, которые касались именно строительства дорог к строящейся ледовой арене.