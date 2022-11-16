К слову, как сообщил информированный источник Atas.info, на строительстве станции "Спортивная", за которое отвечает "Метро МиР", все не так хорошо, как декларирует мэрия. Не исключено, что станция будет сначала торжественно открыта, а потом закрыта, как это было со станцией "Золотая нива". И это будет еще один серьезный провал муниципалитета.