Падение американской статуи Свободы нарисовали на автобусе №7 в Бердске

Мужчина решил поддержать российскую армию во время спецоперации творчеством и нарисовал на маршрутке разрушенную статую Свободы. Она вышла на рейс 15 ноября в Бердске, сообщает «Портал ЖКХ города Бердска».
Идею с символом падения Америки на борту автобуса поддержала директор транспортного предприятия. Да и художник уже завоевал доверие – Демкин ранее украшал маршрутку в честь Дня Победы.
Они оба посчитали, что новый рисунок должен свидетельствовать о снижении западного влияния на страну. А также о падении символа Америки, коем является статуя Свободы.