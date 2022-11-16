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Падение американской статуи Свободы нарисовали на автобусе №7 в Бердске

Сегодня, 09:54
Фото: Портал ЖКХ города Бердска
Автобус №7 с изображением падения символа США начал курсировать в Бердске
Автобус №7 с изображением падения символа США начал курсировать в Бердске под Новосибирском. Патриотичную аэрографию придумал сотрудник АТП Алексей Демкин.

Мужчина решил поддержать российскую армию во время спецоперации творчеством и нарисовал на маршрутке разрушенную статую Свободы. Она вышла на рейс 15 ноября в Бердске, сообщает «Портал ЖКХ города Бердска».

Идею с символом падения Америки на борту автобуса поддержала директор транспортного предприятия. Да и художник уже завоевал доверие – Демкин ранее украшал маршрутку в честь Дня Победы.

Они оба посчитали, что новый рисунок должен свидетельствовать о снижении западного влияния на страну. А также о падении символа Америки, коем является статуя Свободы.

#Алина Шефер#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Автобус#США
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