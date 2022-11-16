Погода на Новый год-2023: опубликован прогноз на новогоднюю ночь, 31 декабря-1 января

По данным Gismeteo, накануне Нового года в мегаполисе ожидается до -19…-14 градусов. Будет ясно и местами снежно, но без аномальных скачков температуры воздуха.
Днем перед праздничной ночью столбики термометра опустятся до -20 по Цельсию. В небе засветит солнце, а осадков не предвидится. Уже в новогоднюю ночь похолодает до -25 градусов, говорится на сайте AccuWeather.
Судя по прогнозам этого сервиса, 1 января 2023 года прогнозируют аналогичную погоду, а 2 числа месяца потеплеет до -18. В среднем, в период новогодних каникул установится -16…-13 градусов.