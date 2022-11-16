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Погода на Новый год-2023: опубликован прогноз на новогоднюю ночь, 31 декабря-1 января

Сегодня, 01:47
Фото: 1MI
Прогноз погоды на новогоднюю ночь стал известен в Новосибирске

Прогноз погоды на новогоднюю ночь стал известен в Новосибирске

Сильные морозы не омрачат праздничное настроение жителей Новосибирска в новогоднюю ночь, с 31 декабря по 1 января. Популярные онлайн сервисы опубликовали прогноз.

По данным Gismeteo, накануне Нового года в мегаполисе ожидается до -19…-14 градусов. Будет ясно и местами снежно, но без аномальных скачков температуры воздуха.

Днем перед праздничной ночью столбики термометра опустятся до -20 по Цельсию. В небе засветит солнце, а осадков не предвидится. Уже в новогоднюю ночь похолодает до -25 градусов, говорится на сайте AccuWeather.

Судя по прогнозам этого сервиса, 1 января 2023 года прогнозируют аналогичную погоду, а 2 числа месяца потеплеет до -18. В среднем, в период новогодних каникул установится -16…-13 градусов.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Новый год
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