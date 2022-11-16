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Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Новосибирске

Сегодня, 07:57
Фото: 1MI
Повышение прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Новосибирске
Величину прожиточного минимума в Новосибирске планируется поднять в следующем году. В 2022 году показатель был поднят два раза. Подробная информация — в нашем материале.

Каким будет прожиточный минимум в 2023 году?

В 2023 году уровень прожиточного минимума (ПМ) планируется поднять до значения в 14 375 рублей на душу населения. Значение МРОТ может быть увеличено на следующий год до 16 242 рублей. 

«Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%. Таким образом, совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В январе ПМ был равен 12 654 рублям. В начале лета данный показатель в России был проиндексирован на 10%. Значение дополнительно будет повышено на 3,3% в следующем году и составит на душу населения 14 375 рублей. 

Каким будет прожиточный минимум в 2023 году?
Фото: 1MI
«Как и поручал президент, минимальный размер оплаты труда будет расти более высокими темпами, нежели прожиточный минимум. Величина, установленная на 1 июня 2022 года, будет дополнительно проиндексирована с 1 января 2023 года на 6,3%», — отметил глава Минтруда РФ.

В каких целях показатель наименьшей суммы, требуемой для проживания, может быть использован:

  • оценка уровня жизни населения РФ;
  • обоснование МРОТ и наименьшего размера пенсии;
  • определение суммы социальных выплат;
  • формирование федерального бюджета.

Показатель носит социальный характер и может быть использован, чтобы оценить уровень жизни населения. От него зависит значение МРОТ: оно не может быть ниже величины наименьшей суммы для проживания трудоспособного человека. 

Значение устанавливается ежеквартально с учетом потребительской корзины. В нее включены продукты и непродовольственные товары, услуги, необходимые для существования гражданина. 

Каким будет прожиточный минимум в 2023 году?
Фото: 1MI

Какая величина выплат установлена в Новосибирске?

Уровень ПМ в городе Новосибирске был изменен согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 31 мая 2022 года № 250-п. На душу населения показатель составил 14 053 рублей вместо 12 775. 

Для трудоспособных граждан значение повысилось до 15 318 рублей вместо 13 925. Для граждан пенсионного возраста наименьшая требуемая сумма составила 12 086 рублей вместо 10 987, на ребенка — 14 562 рублей  вместо 13 238. 

Какая величина выплат установлена в Новосибирске?
Фото: 1MI
#Выплаты#Пособие#2022
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