В Новосибирске дороги сковали 7-балльные пробки после ночных заморозков

Дорожный коллапс, судя по «Яндекс.Карте», отмечается на проезде Энергетиков. Эту ситуацию спровоцировали ДТП – одно на кольце в среднем ряду, другое на Димитровском мосту и при въезде на него на улице Большой.
Ещё одна напряженная ситуация замечена на улицах Ватутина и Сибиряков-Гвардейцев. Водители обвиняют в пробке дорожников, которые латают ямы.
«Дорожники, вы что совсем…Полгода страдали. Теперь опомнились», - пишут автомобилисты в чате 2ГИС.
Также движение затруднено по магистрали на Большевистской. Проехать мешают автобусы и маршрутки, которые, по мнению водителей, долго ожидают пассажиров и медленно движутся.