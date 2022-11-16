atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске дороги сковали 7-балльные пробки после ночных заморозков

Сегодня, 02:14
Фото: atas.info
Автомобилисты попали в дорожный затор на Димитровском мосту и у Речного вокзала
Автомобилисты попали в дорожный затор на Димитровском мосту и у Речного вокзала утром 16 ноября в Новосибирске. В городе фиксируют пробки в 7 баллов из 10 возможных.

Дорожный коллапс, судя по «Яндекс.Карте», отмечается на проезде Энергетиков. Эту ситуацию спровоцировали ДТП – одно на кольце в среднем ряду, другое на Димитровском мосту и при въезде на него на улице Большой.

Ещё одна напряженная ситуация замечена на улицах Ватутина и Сибиряков-Гвардейцев. Водители обвиняют в пробке дорожников, которые латают ямы.

«Дорожники, вы что совсем…Полгода страдали. Теперь опомнились», - пишут автомобилисты в чате 2ГИС.

Также движение затруднено по магистрали на Большевистской. Проехать мешают автобусы и маршрутки, которые, по мнению водителей, долго ожидают пассажиров и медленно движутся.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Пробки#Автомобиль
Подпишитесь
Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
14 ноября, 17:45
Население Земли достигло 8 млрд человек – взгляд из Новосибирска
Вчера, 05:01
Жизнь в пробках – кто и как ездит из Бердска в Новосибирск каждый день
14 ноября, 17:56
В Неудачино живет редкая община меннонитов – кто они
Вчера, 10:18
Страшные морозы нагрянут в Новосибирск в декабре-2022
Вчера, 08:16
«Плод извращённого сознания подлых бездарностей»: ЛГБТ-скандал в новосибирском театре
14 ноября, 18:15