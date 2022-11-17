Какие контракты остались у "Метро МиР" в Новосибирске после задержания Мысика

По мнению общественного деятеля Владимира Кириллова директора МУП "Метро МиР" обвиняют в использовании материалов, не соответствующих проектной документации: "Я думаю, это хищение песка с реки, который не стали использовать под сам ЛДС, но на дорогу могли использовать, я думаю, там экономия до полмиллиарда рублей. Там и сроки строительства очистных сооружений сорваны и дорог, в результате срыв сроков строительства ЛДС". По предварительным оценкам Новосибирску причинен ущерб в размере 359 млн рублей.