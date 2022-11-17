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Какие контракты остались у "Метро МиР" в Новосибирске после задержания Мысика

Сегодня, 02:03
Фото: nsknews.info
Строительств инфраструктуры вокруг ЛДС - сфера ответственности Александра Мысика

Главные контракты, которые заключило МУП "Метро МиР" под руководством Мысика

"Метро МиР" по поручению мэрии Новосибирска размещало заказы на строительство метро и других важных объектов. 16 ноября 2022 года директор предприятия Александр Мысик был задержан по подозрению в превышении полномочий, но у предприятия остаются многомиллионные действующие контракты.

В ноябре 2022 в новом ЛДС на левом берегу Новосибирска планировалось провести первый тестовый матч, но ледовый дворец до сих пор не сдан. Еще большей проблемой стала неготовность объектов инфраструктуры, в первую очередь эксперты указывают на неготовность очистных сооружений.

Строительством подъездных путей к спортивному комплексу, станции метро "Спортивная", сооружений водоотвода и пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста занималось муниципальное предприятие "Метро МиР".

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В данный момент в работе МУП "Метро МиР" находится более 30 контрактов,  в том числе, несколько крупных - на сотни миллионов рублей. В основном это работы по строительству объектов и дорог вокруг ЛДС и метро "Спортивная":

Строительные работы "Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к "Многофункциональной ледовой арене" в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска" на сумму 350,2 млн рублей, номер контракта 35406404194 22 000006.

Строительно-монтажные работы по строительству пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста на сумму 335,4 млн рублей, контракт 35406010778 19 000002.

 

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Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус» на сумму 726,5 млн рублей, номер контракта 35406404194 20 000012

Строительные работы на объекте «Станция «Спортивная» Ленинской линии метрополитена в городе Новосибирске» на сумму 631,2 млн рублей, номер контракта 35406404194 22 000002.

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Выполнение работ по строительству объекта: Станция "Спортивная" Ленинской линии метрополитена в городе Новосибирске на сумму 843 млн рублей, номер контракта 35406404194 21 000001.

Благоустройство территории, прилегающей к ЛДС - 536,7 млн рублей, номер контракта 35406010778 20 000001.

Что будет со сроками исполнения этих контрактов, после задержания директора "Метро МиР" Александра Мысика? Заведено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По мнению общественного деятеля Владимира Кириллова директора МУП "Метро МиР" обвиняют в использовании материалов, не соответствующих проектной документации: "Я думаю, это хищение песка с реки, который не стали использовать под сам ЛДС, но на дорогу могли использовать, я думаю, там экономия до полмиллиарда рублей. Там и сроки строительства очистных сооружений сорваны и дорог, в результате срыв сроков строительства ЛДС". По предварительным оценкам Новосибирску причинен ущерб в размере 359 млн рублей.

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#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Дело Мысика: задержание и обыски#Новосибирск#ЛДС#Уголовное дело#Обыск
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