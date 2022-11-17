Каток в Нарымском сквере в Новосибирске: цены за вход и прокат коньков

Специалисты МАУ «Стадион» вышли сегодня на установку конструкции и заливки катка, площадью 2000 кв.м. Для посетителей создадут комфортные, теплые раздевалке, где можно будет отдохнуть.
Не возбраняется посещение льда с личными коньками, а тем, у кого их нет – выдадут, но не бесплатно. На территории откроют пункт проката.
Цены на аренду коньков сохранили с прошлого года. Дети до 13 лет могут получить их за 83 рубля, для остальных гостей, включая пенсионеров, - 150 рублей.
Стоит отметить, выход на каток со своим инвентарем будет стоить 52 рубля для несовершеннолетних (не старше 14 лет) и 83 для взрослых.
Всего в Новосибирске планируют открыть порядка 50 зимних площадок с катками и ледяными горками.
Напомним, ранее мэрия Новосибирска приняла решение не заливать в этом году скандально известный каток-фалос. Вместо него появится самый длинный каток в России на Михайловской набережной.