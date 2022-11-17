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Каток в Нарымском сквере в Новосибирске: цены за вход и прокат коньков

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI
Первый каток появится к концу ноября в Нарымском сквере в Новосибирске

В Новосибирске начали заливать первый каток в Нарымском сквере

Первый каток появится к концу ноября в Нарымском сквере в Новосибирске. Его начали заливать в четверг, 17 ноября.

Специалисты МАУ «Стадион» вышли сегодня на установку конструкции и заливки катка, площадью 2000 кв.м. Для посетителей создадут комфортные, теплые раздевалке, где можно будет отдохнуть.

Не возбраняется посещение льда с личными коньками, а тем, у кого их нет – выдадут, но не бесплатно. На территории откроют пункт проката.

Цены на аренду коньков сохранили с прошлого года. Дети до 13 лет могут получить их за 83 рубля, для остальных гостей, включая пенсионеров, - 150 рублей.

Стоит отметить, выход на каток со своим инвентарем будет стоить 52 рубля для несовершеннолетних (не старше 14 лет) и 83 для взрослых.

Всего в Новосибирске планируют открыть порядка 50 зимних площадок с катками и ледяными горками.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска приняла решение не заливать в этом году скандально известный каток-фалос. Вместо него появится самый длинный каток в России на Михайловской набережной.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Каток#Новый год
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