Ледовый городок, как и в предыдущие годы, будет находиться на Михайловской набережной. В 2022-м тематикой аттракциона стал цирк – его посвятили 100-летнему юбилею Юрия Никулина, а что будет в текущем пока неизвестно. Вероятно, его начнут возводить в Новосибирске в конце ноября, а откроют ближе к новогодней ночи.
Снежный городок откроют на площади Ленина возле главной городской новогодней елки. Обычно его начинают строить в конце ноября-начале декабря вместе с катком. Напомним, недавно власти решили не заливать скандальный каток в форме фаллоса в этом году.
По обычаю, ледяной городок будет платным. На его территории появятся огромные ледяные горки, скульптуры персонажей мультфильмов и сказок, каток, лабиринты и многое другое. Однако платить за каждый аттракцион не потребуется, только за вход.
Стоимость билета для гостей от 15 лет - 350 рублей. Детский (возраст от 4 до 14 лет) стоит - 250 рублей. Бесплатно могут посетить городок дети до 3 лет, а также дети участников СВО. Многодетным семьям снизят цену на 50 рублей.
*Цены представлены на основе прейскуранта 2022 года. Они могут изменится.
Снежный городок могут открыть, как и в прошлом году, в 20-х числах декабря. В отличии от ледового, этот украсят фигурами из снега. Такой же будет и горка на территории.
Цена за вход в снежный городок ещё никогда не устанавливали. Вероятно, в этом году политика не изменится.
Бесплатным будет также вход со своими коньками на главный каток города. Там же можно их арендовать. Прокат коньков: взрослые - 150 рублей в час, дети - 80 рублей в час. Заточка коньков - 120 рублей.