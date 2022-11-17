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Ледовый городок и снежный в Новосибирске – где и когда откроют, цены в 2023 году

Сегодня, 03:45
Фото: Ледовый городок/ВК
Два главных городка с горками и катками скоро начнут возводить в Новосибирске. Цены за вход, месторасположение и даты открытия ледового и снежного в 2023 году – в материале Atas.info.

Где и когда откроют Ледовый городок и Снежный к Новому году-2023?

Ледовый городок, как и в предыдущие годы, будет находиться на Михайловской набережной. В 2022-м тематикой аттракциона стал цирк – его посвятили 100-летнему юбилею Юрия Никулина, а что будет в текущем пока неизвестно. Вероятно, его начнут возводить в Новосибирске в конце ноября, а откроют ближе к новогодней ночи.

Снежный городок откроют на площади Ленина возле главной городской новогодней елки. Обычно его начинают строить в конце ноября-начале декабря вместе с катком. Напомним, недавно власти решили не заливать скандальный каток в форме фаллоса в этом году.

 

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Цены в Ледовом городке на Михайловской набережной в 2023 году:

По обычаю, ледяной городок будет платным. На его территории появятся огромные ледяные горки, скульптуры персонажей мультфильмов и сказок, каток, лабиринты и многое другое. Однако платить за каждый аттракцион не потребуется, только за вход.

Стоимость билета для гостей от 15 лет - 350 рублей. Детский (возраст от 4 до 14 лет) стоит - 250 рублей. Бесплатно могут посетить городок дети до 3 лет, а также дети участников СВО. Многодетным семьям снизят цену на 50 рублей.

*Цены представлены на основе прейскуранта 2022 года. Они могут изменится.

Фото: Ледовый городок/ВК

Снежный городок – цены на аттракционы в 2023:

Снежный городок могут открыть, как и в прошлом году, в 20-х числах декабря. В отличии от ледового, этот украсят фигурами из снега. Такой же будет и горка на территории.

Цена за вход в снежный городок ещё никогда не устанавливали. Вероятно, в этом году политика не изменится.

Бесплатным будет также вход со своими коньками на главный каток города. Там же можно их арендовать. Прокат коньков: взрослые - 150 рублей в час, дети - 80 рублей в час. Заточка коньков - 120 рублей.



#Алина Шефер#Общество#Дети#Ледовый городок#Снег#Новосибирск#Новосибирская область
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