Ледовый городок, как и в предыдущие годы, будет находиться на Михайловской набережной. В 2022-м тематикой аттракциона стал цирк – его посвятили 100-летнему юбилею Юрия Никулина, а что будет в текущем пока неизвестно. Вероятно, его начнут возводить в Новосибирске в конце ноября, а откроют ближе к новогодней ночи.