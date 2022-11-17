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Модульбанк предлагает специальные тарифы для продавцов на маркетплейсах

Сегодня, 06:20
Фото: pxhere.com
Модульбанк запустил линейку тарифов для тех, кто торгует на маркетплейсах. Ещё в минувшем году у банка появилась опция «Маркетплейс», логичным развитием которой стали специальные тарифы для продавцов на онлайн-площадках.

Специальные тарифы включают в себя особые банковские условия и набор сервисов, которые помогут развивать онлайн-магазин, экономить на операционных расходах и повышать рентабельность. Это, например, бесплатный вывод прибыли с маркетплейсов на личные счета и возможность рассчитываться с контрагентами в юанях, долларах и валютах других государств, пишут newsnn.ru.

В рамках спецтарифа также можно получить доступ к нефинансовым услугам, в том числе к бесплатной аналитике, позволяющей анализировать действия конкурентов. Также можно воспользоваться центром дизайна для создания более эффективных карточек товара.

Наконец, специальный тариф включает в себя логистические услуги, помощь в сертификации товара, в закупках в Турции, Китае и странах СНГ, а также работу персонального менеджера и не только.

На данный момент продавцы могут воспользоваться двумя тарифами. «Селлер» — для магазинов с оборотом до миллиона рублей в месяц. «Селлер PRO» — для тех, чей оборот до 5 млн. Каждый из тарифов обеспечивается круглосуточным сопровождением без выходных.

Директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта рассказала, что тарифы создавались довольно долго и тщательно. В этой работе было и общение с продавцами, и анализ предложений других банков, и оптимизация. Самые популярные сервисы для клиентов были сделаны бесплатными.

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