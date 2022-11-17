Модульбанк предлагает специальные тарифы для продавцов на маркетплейсах

Директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта рассказала, что тарифы создавались довольно долго и тщательно. В этой работе было и общение с продавцами, и анализ предложений других банков, и оптимизация. Самые популярные сервисы для клиентов были сделаны бесплатными.