Новосибирцы рассказали о физруке, на уроке которого девочка утонула в бассейне

Напомним, инцидент произошел два дня назад в школе №197. Второклассники занимались плаванием в бассейне с учителем физкультуры. В какой-то момент из виду пропала одна из учениц – она упала под воду. Девочку экстренно передали врачам, и они всю ночь боролись за её жизнь, но спасти не смогли.