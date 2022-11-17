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Новосибирцы рассказали о физруке, на уроке которого девочка утонула в бассейне

Сегодня, 10:31
Фото: atas.info
Новосибирцы рассказали о физруке, на уроке которого девочка утонула в бассейне
Восьмилетняя девочка 16 ноября захлебнулась в бассейне школы в Новосибирске во время урока физкультуры и вскоре погибла. Учителя беспокоятся, что в этой трагедии будут винить тренера, а он, с их слов, большой профессионал и такого не заслуживает.
Сюжет
Школа

Напомним, инцидент произошел два дня назад в школе №197. Второклассники занимались плаванием в бассейне с учителем физкультуры. В какой-то момент из виду пропала одна из учениц – она упала под воду. Девочку экстренно передали врачам, и они всю ночь боролись за её жизнь, но спасти не смогли.

Как рассказали в беседе с «КП-Новосибирск» коллеги, учитель физкультуры Сергей имеет большой опыт работы с детьми. С его квалификацией он может даже тренировать детей с ограниченными возможностями.

«Он хороший, опытный педагог. Всегда мог, что-то интересное рассказать и придумать. Большой профессионал», - рассказывают его знакомые.

В тот злополучный день на уроке присутствовал не только учитель, ещё школьный медик и двое родителей. Виновного в трагедии предстоит найти следователям.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Второклассница утонула в бассейне
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