Новосибирцы рассказали о физруке, на уроке которого девочка утонула в бассейне

Напомним, инцидент произошел два дня назад в школе №197. Второклассники занимались плаванием в бассейне с учителем физкультуры. В какой-то момент из виду пропала одна из учениц – она упала под воду. Девочку экстренно передали врачам, и они всю ночь боролись за её жизнь, но спасти не смогли.
Как рассказали в беседе с «КП-Новосибирск» коллеги, учитель физкультуры Сергей имеет большой опыт работы с детьми. С его квалификацией он может даже тренировать детей с ограниченными возможностями.
«Он хороший, опытный педагог. Всегда мог, что-то интересное рассказать и придумать. Большой профессионал», - рассказывают его знакомые.
В тот злополучный день на уроке присутствовал не только учитель, ещё школьный медик и двое родителей. Виновного в трагедии предстоит найти следователям.