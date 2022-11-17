Применение IT- технологий делает медпомощь более доступной для сахалинцев и курильчан

- Да, мы активно обновляем и строим новые медучреждения по всей территории области. Например, в 2021 году в Южно-Сахалинске открылось новое здание станции Скорой помощи с единой диспетчерской службой и гаражом более чем на 20 машин. Многие годы «скорая» располагалась в небольшом здании, которое уже не отвечало требованиям времени и решению поставленным новых задач. Теперь для специалистов созданы комфортные условия, появились дополнительные возможности для совершенствования работы службы. В этом году завершается строительство нового корпуса самой крупной поликлиники Южно-Сахалинска - Центральной. Не меньше внимания уделяем и сельским медпунктам. В этом году строятся амбулатории и ФАПы в сёлах – Первая Падь, Костромское, Углезаводск, Восточное, Пятиречье, Новая Деревня.