РЭО: Рекультивацией полигонов в России займется специальная компания

Из комментариев гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева следует, что над возвратом в оборот нарушенных земельных участков нужно работать также центрам компетенции по проблемам ликвидации накопленного вреда. Для этого и было предложено создание инжиниринговых компаний полного цикла. Им поручат разработку технологических решений, выбор оптимальных вариантов, проектные и строительные работы, а также эксплуатацию полигонов, которые уже рекультивировали.