Смерть второклассницы, арест Мысика, школы за 1,5 млн руб. - 16 ноября в Новосибирске

СУ СКР по Новосибирской области сообщает о смерит второклассницы. Девочку, упавшую в бассейн школы № 197 в Новосибирске, спасти не удалось.
Сильные морозы не омрачат праздничное настроение жителей Новосибирска в новогоднюю ночь, с 31 декабря по 1 января.
Минстрой Новосибирской области ищет подрядчика на строительство двух школ за 1,5 млн рублей. Конкурс стартовал на сайте госзакупок 15 ноября.
В Новосибирске задержан глава "Метро МиР" Мысик. Его подозревают в превышении полномочий при строительстве дороги у нового ЛДС.
Компания известного новосибирского застройщика и депутата Ильи Полякова СЗ "Первый" перешла в руки бизнесмена из Томска Геннадия Чечко.