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Смерть второклассницы, арест Мысика, школы за 1,5 млн руб. - 16 ноября в Новосибирске

Сегодня, 22:00
Фото: Wikimedia
Ночной Новосибирск
Журналисты Atas.info собрали главные новости среды

СУ СКР по Новосибирской области сообщает о смерит второклассницы. Девочку, упавшую в бассейн школы № 197 в Новосибирске, спасти не удалось. 

Погода на Новый год-2023: опубликован прогноз на новогоднюю ночь, 31 декабря-1 января
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Сильные морозы не омрачат праздничное настроение жителей Новосибирска в новогоднюю ночь, с 31 декабря по 1 января.

Минстрой Новосибирской области ищет подрядчика на строительство двух школ за 1,5 млн рублей. Конкурс стартовал на сайте госзакупок 15 ноября.

В Новосибирске задержан глава "Метро МиР" Мысик - он строил ЛДС и "Спортивную"
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В Новосибирске задержан глава "Метро МиР" Мысик. Его подозревают в превышении полномочий при строительстве дороги у нового ЛДС.

Экс-гендиректор "Стрижей" Поляков отдал половину новой компании девелоперу из Томска
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Компания известного новосибирского застройщика и депутата Ильи Полякова СЗ "Первый" перешла в руки бизнесмена из Томска Геннадия Чечко. 

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В Новосибирске задержан глава "Метро МиР" Мысик - он строил ЛДС и "Спортивную"
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"Это удар по мэру" – эксперты о задержании в Новосибирске главы "Метро МиР" Мысика
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Экс-гендиректор "Стрижей" Поляков отдал половину новой компании девелоперу из Томска
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Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
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Директор школы №197 Новосибирска, где утонула девочка, зарабатывала 77000 руб в месяц
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