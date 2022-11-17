Сосудистый центр открылся в Новосибирской области

Региональный сосудистый центр оснащен высокотехнологичным оборудованием для оказания экстренной и лечебно-диагностической помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения, а также с острым коронарным синдромом.
В центре есть ангиографический комплекс, операционный блок, диагностическая лаборатория, реанимационная палата, функциональная и ультразвуковая диагностика. По словам медиков, такой комплекс позволит сократить время с момента поступления пациента до операции 120 минут.
Региональный центр создан в рамках национального проекта «Здравоохранение». Новый медицинский центр позволит решить вопрос доступа больных к специализированному оборудованию для оказания первичной помощи.
Ранее «Атас. Инфо» рассказывал, что в Новосибирской области расширилась сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, увеличилась штатная численность врачей-кардиологов и снизилась летальность от заболеваний системы органов кровообращения.