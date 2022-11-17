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Сосудистый центр открылся в Новосибирской области

Сегодня, 13:10
Фото: ooo-medicin
ЭКГ
Региональный медицинский центр, открывшийся на базе Городской больницы № 2 будет оказывать экстренную высокотехнологичную помощь и станет обслуживать пациентов Дзержинского района областного центра, Тогучинского, Болотнинского и Новосибирского районов области.

Региональный сосудистый центр оснащен высокотехнологичным оборудованием для оказания экстренной и лечебно-диагностической помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения, а также с острым коронарным синдромом.

В центре есть ангиографический комплекс, операционный блок, диагностическая лаборатория, реанимационная палата, функциональная и ультразвуковая диагностика.  По словам медиков, такой комплекс позволит сократить время с момента поступления пациента до операции 120 минут.

Региональный центр создан в рамках национального проекта «Здравоохранение». Новый медицинский центр позволит решить вопрос доступа больных к специализированному оборудованию для оказания первичной помощи.

Ранее «Атас. Инфо» рассказывал, что в Новосибирской области расширилась сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, увеличилась штатная численность врачей-кардиологов и снизилась летальность от заболеваний системы органов кровообращения.

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#Новосибирск#Кардиология#Региональный сосудистый центр#Городская больница № 2#Общество#Город
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