В Новосибирске 10 детей поймали на воровстве шоколадок и кириешек

15 ноября 13-летняя девочка попыталась украсть кириешки и упаковку роллов «Онигири». При этом с собой у неё были деньги. В другом супермаркете в этот момент задерживали троих подростков за кражу десяти батончиков «Сникерс». Деньги за них внесла мама одного из них. А 16 ноября поймали двоих ребят, которые прятали энергетики в карманах.