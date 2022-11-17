atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске 10 детей поймали на воровстве шоколадок и кириешек

Сегодня, 04:08
Фото: 1MI
Десять детей задержали за кражу конфет и снеков из магазинов в Новосибирске
Десять детей задержали за кражу конфет и снеков из магазинов в Новосибирске за два дня. Об этом сообщает АБ «Гвардия».

На днях, 14 ноября, охранник супермаркета поймал за руку 15-летнего мальчика, который спрятал в карманы четыре шоколадные конфеты. Из-за маленькой суммы похищенного (52 рубля) разбирательств с ним не было, его отпустили после возращения товаров.

В тот же день молодая женщина с помощью детей в возрасте 4 и 5 лет пыталась вынести из магазина аж 14 шоколадок «Алёнка», стоимостью 876 рубле. Плитки она спрятала под одеждой детей, а когда была поймана, всё свалила на них и просила отпустить.

Вечером другая девочка-подросток тоже покусилась на шоколадки. У неё нашли в карманах сразу 6 плиток на 850 рублей. Ущерб возместила её мама.

15 ноября 13-летняя девочка попыталась украсть кириешки и упаковку роллов «Онигири». При этом с собой у неё были деньги. В другом супермаркете в этот момент задерживали троих подростков за кражу десяти батончиков «Сникерс». Деньги за них внесла мама одного из них. А 16 ноября поймали двоих ребят, которые прятали энергетики в карманах.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Кража
Подпишитесь
"Это удар по мэру" – эксперты о задержании в Новосибирске главы "Метро МиР" Мысика
Вчера, 17:32
Какие контракты остались у "Метро МиР" в Новосибирске после задержания Мысика
Сегодня, 09:03
Экс-гендиректор "Стрижей" Поляков отдал половину новой компании девелоперу из Томска
Вчера, 12:15
Депутат Мамонтов заплатил маме сбитого ребенка под Новосибирском миллион
Сегодня, 08:48
Погода на Новый год-2023: опубликован прогноз на новогоднюю ночь, 31 декабря-1 января
Вчера, 08:47
Дно пробито: В доме, построенном в Татарске для детей-сирот, провалился пол
Вчера, 22:52