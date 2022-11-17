В Новосибирске 10 детей поймали на воровстве шоколадок и кириешек

На днях, 14 ноября, охранник супермаркета поймал за руку 15-летнего мальчика, который спрятал в карманы четыре шоколадные конфеты. Из-за маленькой суммы похищенного (52 рубля) разбирательств с ним не было, его отпустили после возращения товаров.
В тот же день молодая женщина с помощью детей в возрасте 4 и 5 лет пыталась вынести из магазина аж 14 шоколадок «Алёнка», стоимостью 876 рубле. Плитки она спрятала под одеждой детей, а когда была поймана, всё свалила на них и просила отпустить.
Вечером другая девочка-подросток тоже покусилась на шоколадки. У неё нашли в карманах сразу 6 плиток на 850 рублей. Ущерб возместила её мама.
15 ноября 13-летняя девочка попыталась украсть кириешки и упаковку роллов «Онигири». При этом с собой у неё были деньги. В другом супермаркете в этот момент задерживали троих подростков за кражу десяти батончиков «Сникерс». Деньги за них внесла мама одного из них. А 16 ноября поймали двоих ребят, которые прятали энергетики в карманах.