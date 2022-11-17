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В Новосибирске почти построили новую школу

Сегодня, 18:17
Фото: Telegram-канал "Анатолий Локоть"
Строящаяся школа

Новосибирский мэр Анатолий локоть рассказал о строительстве школы № 54

О ходе строительства школы № 54 стало известно из Telegram-канала Новосибирского мэра Анатолия Локтя.
Сюжет
Школа

Согласно заявлению градоначальника, рабочие уже приступили к внутренней отделке здания. На прикреплённом к сообщению видео монтажники устанавливают проводку, а фасад здания окружен строительными лесами. 

Особое внимание акцентируется на оригинальности проекта общеобразовательного учреждения. Дело в том, что из-за небольшой территории постройки городским властям пришлось утверждать уникальный план постройки школы. 

Первый звонок в этих стенах планируют провести уже в следующем году. Ожидается, что школа сможет принять около 250 юных новосибирцев. 

Ранее стало известно о планах по постройке двух новых школ в Новосибирске стоимостью а 1,5 млн. рублей.

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#Общество#Новосибирск#Школа#Анатолий Локоть
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