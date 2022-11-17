В Новосибирске почти построили новую школу

Согласно заявлению градоначальника, рабочие уже приступили к внутренней отделке здания. На прикреплённом к сообщению видео монтажники устанавливают проводку, а фасад здания окружен строительными лесами.
Особое внимание акцентируется на оригинальности проекта общеобразовательного учреждения. Дело в том, что из-за небольшой территории постройки городским властям пришлось утверждать уникальный план постройки школы.
Первый звонок в этих стенах планируют провести уже в следующем году. Ожидается, что школа сможет принять около 250 юных новосибирцев.
Ранее стало известно о планах по постройке двух новых школ в Новосибирске стоимостью а 1,5 млн. рублей.