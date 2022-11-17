Валерий Лимаренко: На поддержку островного агропрома выделено 3,9 млрд рублей

Высоких показателей островным аграриям помогает достичь система поддержки сельхозпредприятий, действующая на территории Сахалина и Курил, которую держит на особом контроле губернатор Валерий Лимаренко. По его инициативе в 2022 году был принят ряд дополнительных мер для поддержки островного агропрома в условиях введённых антироссийских санкций. Все они рассчитаны на то, чтобы повысить уровень самообеспеченности региона продовольствием.