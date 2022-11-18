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Posted 18 ноября 2022, 10:34

Published 18 ноября 2022, 10:34

Modified 18 ноября 2022, 10:49

Updated 18 ноября 2022, 10:49

Автобусная остановка

70 современных остановок планируют установить в Новосибирске

18 ноября 2022, 10:34
Фото: 1MI. Автобусная остановка
«Умные» павильоны будут установлены благодаря нескольким инвестиционным договорам, заключенным между мэрией города и предпринимателями.

Каждый договор рассчитан на разработку и монтаж от двух до четырех остановочных навесов. Конкретные характеристики проекта планируется определять в диалоге с застройщиком.

Однако общие требования к остановкам известны уже сейчас. Обязательными атрибутами новосибирских павильонов станут собственное освещение, точка доступа к Wi-Fi, информационное табло, порты для зарядки мобильных устройств.

Безопасность пассажиров и сохранность имущества должны обеспечивать камеры видеонаблюдения и «тревожные кнопки» для связи с экстренными службами.

Ранее проект по обновлению остановок в столице Сибири не реализовался из-за жалоб на условия страхования объектов — федеральной антимонопольной службе России пришлось приостановить конкурс.

Повторный конкурс весной 2021 года также не увенчался успехом. После этого городская администрация пересмотрела концепцию проекта.

Ранее стало известно о территории у проекте благоустройства «Локомотив — Арена»

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#Бизнес#Общество#Город#Новосибирск#Мэрия Новосибирска#Остановки
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