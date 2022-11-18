70 современных остановок планируют установить в Новосибирске

Posted 18 ноября 2022, 10:34
Published 18 ноября 2022, 10:34
Modified 18 ноября 2022, 10:49
Updated 18 ноября 2022, 10:49
Каждый договор рассчитан на разработку и монтаж от двух до четырех остановочных навесов. Конкретные характеристики проекта планируется определять в диалоге с застройщиком.
Однако общие требования к остановкам известны уже сейчас. Обязательными атрибутами новосибирских павильонов станут собственное освещение, точка доступа к Wi-Fi, информационное табло, порты для зарядки мобильных устройств.
Безопасность пассажиров и сохранность имущества должны обеспечивать камеры видеонаблюдения и «тревожные кнопки» для связи с экстренными службами.
Ранее проект по обновлению остановок в столице Сибири не реализовался из-за жалоб на условия страхования объектов — федеральной антимонопольной службе России пришлось приостановить конкурс.
Повторный конкурс весной 2021 года также не увенчался успехом. После этого городская администрация пересмотрела концепцию проекта.
Ранее стало известно о территории у проекте благоустройства «Локомотив — Арена»