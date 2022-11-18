atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Андрей Воробьев: На Луховицком авиазаводе скоро начнутся испытания Ил-114-300

Сегодня, 13:57
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил реализацию президентских программ с главой городского округа Луховицы Сергеем Тимохиным, в том числе производство на Луховицком авиазаводе имени П. А. Воронина новых самолетов гражданской авиации Ил-114-300 и бронежилетов на других предприятиях.

Как пишет издание newizv.ru, Сергей Тимохин рассказал, что ключевым градообразующим предприятием Луховиц является филиал ПАО «ОАК» — ЛАЗ им. П. А. Воронина. Авиационный завод планирует заключить договор на выпуск девятнадцати новых турбовинтовых самолетов гражданской авиации Ил-114-300 в ближайшие три-четыре года. Первые летные испытания этих самолетов должны стартовать двадцать шестого декабря текущего года. 

ЛАЗ им. П. А. Воронина входит в состав государственной корпорации «Ростех». Предприятие специализируется на производстве гражданских и военных самолетов. По словам Воробьева, он посещал завод еще на стадии сборки и доработки самолета Ил-114-300 в конце апреля текущего года.

«Очень приятно, что уже в скором времени  начинаются испытания этой машины», — сказал Андрей Воробьев.

Также на территории горокруга Луховицы находится еще два крупных оборонно-промышленных предприятия, которые производят бронежилеты и средства индивидуальной бронезащиты. 

Завод «Штурмснаряжение и экипировка» планирует в текущем году выпустить двенадцать тысяч бронежилетов, а в следующем — сто двадцать тысяч. У НПП «КлАСС» также большие планы по расширению — через год предприятие будет производить уже более девяноста тысяч единиц продукции. При этом имеются разработки, обеспечивающие стопроцентную выживаемость в боевых действиях.

Отмечается, что за девять месяцев текущего года на срок один процент увеличился объем внебюджетных инвестиций в экономику горокруга Луховицы относительно аналогичного периода прошлого года. Показатель составил 3,8 миллиарда рублей. Все предприятия, учредителями которых являются иностранные компании, продолжают работать, несмотря на санкции. Помимо этого, в текущем году было открыто семь новых промышленных предприятий и создано более четырехсот рабочих мест.

#Юлия Кононенко
Подпишитесь
Пять цитат Александра Мысика: от назначения главой «Метро МиР» до задержания
Вчера, 17:41
Обыски в налоговой начались в Новосибирске – что известно
Сегодня, 13:29
Топ-6 аккаунтов политиков Новосибирска – у кого больше подписчиков "ВКонтакте"
Сегодня, 16:27
Стелу героям войны поставили на место в Новосибирске после нагоняя от Бастрыкина
Сегодня, 08:57
В Новосибирске глава инспекции по охране объектов культурного наследия покинула пост
Сегодня, 08:36
Гололедные травмы – симптомы перелома перечислил травматолог НИИТО
Сегодня, 16:23