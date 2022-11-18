Андрей Воробьев: На Луховицком авиазаводе скоро начнутся испытания Ил-114-300

Как пишет издание newizv.ru, Сергей Тимохин рассказал, что ключевым градообразующим предприятием Луховиц является филиал ПАО «ОАК» — ЛАЗ им. П. А. Воронина. Авиационный завод планирует заключить договор на выпуск девятнадцати новых турбовинтовых самолетов гражданской авиации Ил-114-300 в ближайшие три-четыре года. Первые летные испытания этих самолетов должны стартовать двадцать шестого декабря текущего года.
ЛАЗ им. П. А. Воронина входит в состав государственной корпорации «Ростех». Предприятие специализируется на производстве гражданских и военных самолетов. По словам Воробьева, он посещал завод еще на стадии сборки и доработки самолета Ил-114-300 в конце апреля текущего года.
«Очень приятно, что уже в скором времени начинаются испытания этой машины», — сказал Андрей Воробьев.
Также на территории горокруга Луховицы находится еще два крупных оборонно-промышленных предприятия, которые производят бронежилеты и средства индивидуальной бронезащиты.
Завод «Штурмснаряжение и экипировка» планирует в текущем году выпустить двенадцать тысяч бронежилетов, а в следующем — сто двадцать тысяч. У НПП «КлАСС» также большие планы по расширению — через год предприятие будет производить уже более девяноста тысяч единиц продукции. При этом имеются разработки, обеспечивающие стопроцентную выживаемость в боевых действиях.
Отмечается, что за девять месяцев текущего года на срок один процент увеличился объем внебюджетных инвестиций в экономику горокруга Луховицы относительно аналогичного периода прошлого года. Показатель составил 3,8 миллиарда рублей. Все предприятия, учредителями которых являются иностранные компании, продолжают работать, несмотря на санкции. Помимо этого, в текущем году было открыто семь новых промышленных предприятий и создано более четырехсот рабочих мест.