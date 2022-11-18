Андрей Воробьев: На Луховицком авиазаводе скоро начнутся испытания Ил-114-300

Завод «Штурмснаряжение и экипировка» планирует в текущем году выпустить двенадцать тысяч бронежилетов, а в следующем — сто двадцать тысяч. У НПП «КлАСС» также большие планы по расширению — через год предприятие будет производить уже более девяноста тысяч единиц продукции. При этом имеются разработки, обеспечивающие стопроцентную выживаемость в боевых действиях.