ФИОП: курсы по компьютерному моделированию материалов — перспективное направление

Россия занимает третье место в топ-15 государств по числу написанных научных статей на тему моделирования в материаловедении. Однако наряду с этим у России наиболее низкий показатель соотношения таких материалов к патентам. Кроме того, по минимуму используют у нас в коммерческих целях результаты, описываемые авторами научных работ, пишет newsnn.ru.