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ФИОП: курсы по компьютерному моделированию материалов — перспективное направление

Сегодня, 10:04
Фото: pxhere.com
Российские специалисты выступили с инициативой о создании новых курсов по компьютерному моделированию материалов. Эксперты предложили акцентировать внимание на интересах, преследуемых индустрией, а также на практической подготовке студентов.

Россия занимает третье место в топ-15 государств по числу написанных научных статей на тему моделирования в материаловедении. Однако наряду с этим у России наиболее низкий показатель соотношения таких материалов к патентам. Кроме того, по минимуму используют у нас в коммерческих целях результаты, описываемые авторами научных работ, пишет newsnn.ru.

Официальные представители 30 российских вузов и научных организаций стали участниками интенсива на тему «Математическое моделирование материалов: современные исследования и подготовка кадров». Университет «Сириус» провел мероприятие при содействии Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).

Организаторы перечислили следующие цели пятидневного интенсива: повышение компетенций специалистов в сфере информатики материалов, изучение трендов и экономических преимуществ матмода, а также детализация требований бизнес-сообщества к образованию. Экспертам предоставили возможность пообщаться в рамках конструктивных дискуссий, чтобы обменяться опытом и обсудить вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством.

В результате специалисты подготовили концепции новых образовательных программ, научных школ и дисциплин для профиля математического моделирования материалов. Их планируют реализовать в следующем году в университетах российских регионов.

Ответственная за эффективное развитие цифрового моделирования в ФИОП Наталья Полковникова акцентировала внимание на том, что именно материалам предстоит обеспечить наше будущее.

«Я верю в то, что мы будем получать водород на мембранах и уйдем от дорогого разложения через электричество, — заявила Полковникова. — Сегодня появляется все больше сверхлегких и сверхпрочных материалов. Именно поэтому материаловедение так важно».

#Юлия Кононенко
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