Возле Президиума СО РАН в Новосибирске поменяют гирлянду на ёлке за 250 тысяч рублей

По данным из документации, елка располагается на проспекте Лаврентьева, 17. Высота дерева – 20 метров. Гирлянда должна быть не менее 500 метров в длину. Украшение распределят по всему дереву.
Обычную лестницу для украшения использовать нельзя, так как это может повредить ель. Работы необходимо делать с автовышки.
Подрядчик уберет устаревшую гирлянду, прикрепит новую, подключит ее от городских сетей и уберет за собой мусор с места работы. Праздничное оформление возле Президиума СО РАН обойдется в 250 тысяч рублей.
Напомним, что в Новосибирске начали продавать живые и искусственные елки к Новому году. Читайте подробнее, как выбрать праздничное дерево.