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Гирляндой за 250 тысяч украсят елку возле Президиума СО РАН в Новосибирске

Сегодня, 02:46
Фото: atas.info
Проспект академика Лаврентьева - самая научная улица Академгородка

Возле Президиума СО РАН в Новосибирске поменяют гирлянду на ёлке за 250 тысяч рублей

В Академгородке Новосибирска поменяют гирлянду на елке возле Президиума СО РАН, о чем говорится на сайте госзакупок.

По данным из документации, елка располагается на проспекте Лаврентьева, 17. Высота дерева – 20 метров. Гирлянда должна быть не менее 500 метров в длину. Украшение распределят по всему дереву.

Обычную лестницу для украшения использовать нельзя, так как это может повредить ель. Работы необходимо делать с автовышки.

Подрядчик уберет устаревшую гирлянду, прикрепит новую, подключит ее от городских сетей и уберет за собой мусор с места работы. Праздничное оформление возле Президиума СО РАН обойдется в 250 тысяч рублей.

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Напомним, что в Новосибирске начали продавать живые и искусственные елки к Новому году. Читайте подробнее, как выбрать праздничное дерево.

#Город#Елка#Эмилия Губарева
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