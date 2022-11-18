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Posted 18 ноября 2022, 08:52

Published 18 ноября 2022, 08:52

Modified 18 ноября 2022, 10:01

Updated 18 ноября 2022, 10:01

Как житель Новосибирска может получить компенсацию при падении на гололеде

Компенсация за травму на гололеде в Новосибирске – как отсуживают до 100 000 рублей

18 ноября 2022, 08:52
Фото: 1MI. Как житель Новосибирска может получить компенсацию при падении на гололеде

Новосибирский адвокат рассказал, как получить компенсацию за травму на гололеде

Новосибирец, получивший травму при падении на гололеде, может добиться компенсации в суде. Главное – собрать добрать доказательства, а как это сделать, рассказал Atas.info адвокат Павел Яровой.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в городе и области сильные скачки температуры воздуха: от 0 до -13…-18 градусов. Такие «качели», с их слов, приводят к гололедным явлениям на автомобильных дорогах и тротуарах. Ежедневно спасатели просят водителей не разгоняться, держать дистанцию, а пешеходам советуют не торопиться и смотреть под ноги. 

На сегодняшний день о первых гололёдных травмах никто не сообщал. Обычно подобные случаи фиксируют в конце ноября-начале декабря. В 2021 году первые пациенты заполонили травмпункт 5 ноября, а в 2020-м только за первую неделю зимы за помощью обратились свыше 800 пострадавших на льду.

Кого винить в травме при гололеде – не мороз, а конкретную организацию или физическое лицо:

По словам юриста, в Новосибирске нет бесхозной земли, за любой клочок кто-то отвечает, муниципалитет либо частное лицо. Владелец должен соблюдать правила благоустройства, следить за чистотой и безопасностью на своей территории круглый год. И если человек поскользнулся возле магазина, во дворе или на тротуаре, получил травму, он может смело обращаться в суд.

«Чтобы добиться компенсации, пострадавшему необходимо снять на видео или сфотографировать то опасное место, где упал, собрать там же данные свидетелей произошедшего. После зафиксировать травму в больнице и подать заявление в полицию. Дело по этому факту правоохранители возбуждать не будут, но материалы приложат к иску, который подадите в суд. На заседании за нарушения при благоустройстве участка будет отвечать его владелец», - объяснил адвокат.

Павел Яровой дополнительно подчеркнул, что жертвам гололеда для выигрыша в суде строго необходимы показания очевидцев. А также справки из больницы. Размер выплаты будет завесить от тяжести полученной травмы.

«Если ставится вопрос о взыскании затрат на лечение, то должно быть документальное подтверждение этому из больницы. Точно сказать нельзя, за какую травму - сколько можно взыскать. Компенсация зависит от её тяжести, в некоторых случаях от возраста пострадавшего. Также определенные суммы получают люди, которые на время лечения недееспособны, не могут работать», - рассказал Яровой.

Адвокат отметил, что обмануть в этом деле суд не получится. Все лживые факты вскроются на экспертизах. А в реальном инциденте ответственного точно найдут, пострадавший, имеющий свидетелей, медзаключения и снимки с места падения, может рассчитывать на компенсацию вреда здоровью в размере от нескольких десятков до 100 тысяч рублей.

 

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«У нас в городе плохо обрабатывают дороги. Даже песком засыпано не везде. Из-за это риски поскользнуться растут. Но не многие обращаются по этим инцидентам в суд, нет у нас такой постоянной практики. Очень редкие случаи. Больше судов связано с падением на человека или автомобиль сосульки, наледи с крыши здания. По этим вопросам и компенсации могут быть выше так, как травмы зачастую летальные или тяжкие», - заключил эксперт.

Как мэрия Новосибирска планирует бороться со снегом и гололедом этой зимой:

Напомним, в октябре мэрия Новосибирска отчиталась, что закупила на зиму 2022-2023 65 тысяч тонн противогололёдных смесей. Власти обещали, что специалисты скоро начнут засыпать дороги и пешеходные зоны солью и реагентом «Бионорд». Также планируют вывести 465 единиц снегоуборочной техники. И при этом по круглосуточному графику работы.

А совсем недавно, на прошлой недели, представители муниципалитета заявили, что в Новосибирске не хватает около 100 единиц техники для уборки улиц от снега. Спецмашины, которые есть в резерве, уже устарели – изношенность 86%. Новых закупили недостаточно, их доставят в город до 15 декабря.

Мэрия Новосибирска закупила 65 тысяч тонн противогололедных смесей на зиму
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Напомним, весной 2021 года в Первомайском районе Новосибирска огромная сосулька, сошедшая с балкона квартиры многоэтажки, убила 68-летнюю пенсионерку. Следователи возбудили уголовное дело и пытались привлечь к ответственности хозяйку жилья. Но уже в декабре во время очередного заседания стороны примирились.

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