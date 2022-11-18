atas.info
ГлавноеВсе новости

Любопытные лоси под Новосибирском следят из-за кустов за машинами

Сегодня, 18:13

Под Новосибирском лосей и косуль часто замечают у автодорог

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин предостерег автолюбителей о нашествии здоровых, сытых, но любопытных парнокопытных

На странице VK чиновник опубликовал видео, на которых охотовед Борис Головачев запечатлел новосибирских лосей.

Глава экологии области заметил, что животные не голодные и выходят к трассам с целью поживиться солью, которой зимой посыпают дороги. Несмотря на то, что солевые кормушки также расставлены по всей области, природное любопытство заставляет лосей пробираться поближе к людям.

- Они могут часами лежать в елках и смотреть на проезжающие машины, - поведал Евгений Шестернин.

Ранее сообщалось о медведе, замеченном в окрестностях Новосибирска.

Читайте также:
Новосибирские медвежата улетели на реабилитацию в Ленинградскую областьНовосибирский суд разрешил торговлю на «Малыгинском рынке»Промышленный выброс? Новосибирцы заметили желтые пятна на Ине
#Экология#Новосибирская область#Новосибирск#Дорога#Лоси#Евгений Шестернин
Подпишитесь
Пять цитат Александра Мысика: от назначения главой «Метро МиР» до задержания
Вчера, 17:41
Обыски в налоговой начались в Новосибирске – что известно
Сегодня, 13:29
Топ-6 аккаунтов политиков Новосибирска – у кого больше подписчиков "ВКонтакте"
Сегодня, 16:27
Стелу героям войны поставили на место в Новосибирске после нагоняя от Бастрыкина
Сегодня, 08:57
В Новосибирске глава инспекции по охране объектов культурного наследия покинула пост
Сегодня, 08:36
Гололедные травмы – симптомы перелома перечислил травматолог НИИТО
Сегодня, 16:23