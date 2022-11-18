Любопытные лоси под Новосибирском следят из-за кустов за машинами

На странице VK чиновник опубликовал видео, на которых охотовед Борис Головачев запечатлел новосибирских лосей.
Глава экологии области заметил, что животные не голодные и выходят к трассам с целью поживиться солью, которой зимой посыпают дороги. Несмотря на то, что солевые кормушки также расставлены по всей области, природное любопытство заставляет лосей пробираться поближе к людям.
- Они могут часами лежать в елках и смотреть на проезжающие машины, - поведал Евгений Шестернин.
Ранее сообщалось о медведе, замеченном в окрестностях Новосибирска.