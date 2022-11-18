Новосибирск встал в кошмарную пробку: машины кипят

Согласно приложению 2ГИС, заторы сковали движение на обоих берегах города. Фабричная и Большевистская улица стоят от Дмитровского до Октябрьского моста в обоих направлениях. Встать можно и на въезде на Большевистскую — Выборная, Переселенческая, Добролюбова также забиты.



"Поговаривают на границе с Грузией ехали быстрее", — предположил автолюбитель, застрявший на Фабричной.



"Чо разнылись? Едем же", — подбадривал Новосибирцев водитель на улице Дубравы.



"Впереди уныние и безысходность", — написал новосибирец, заезжающий на Октябрьский мост.



На другом берегу сложности возникают при заезде на площадь Труда, причем сразу с трех направлений: Станционная, Энергетиков и Ватутина. Последняя стоит так же на перекрестке с Немировича-Данченко.