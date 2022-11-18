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Новосибирск встал в кошмарную пробку: машины кипят

Сегодня, 12:21
Фото: 1MI
Пробка
Пятница, 18 ноября, вновь «радует» новосибирцев восьми балльными пробками.

Согласно приложению 2ГИС, заторы сковали движение на обоих берегах города. Фабричная и Большевистская улица стоят от Дмитровского до Октябрьского моста в обоих направлениях. Встать можно и на въезде на Большевистскую — Выборная, Переселенческая, Добролюбова также забиты.

"Поговаривают на границе с Грузией ехали быстрее", — предположил автолюбитель, застрявший на Фабричной.

"Чо разнылись? Едем же", — подбадривал Новосибирцев водитель на улице Дубравы.

"Впереди уныние и безысходность", — написал новосибирец, заезжающий на Октябрьский мост.

На другом берегу сложности возникают при заезде на площадь Труда, причем сразу с трех направлений: Станционная, Энергетиков и Ватутина. Последняя стоит так же на перекрестке с Немировича-Данченко.

Ранее о перекрытии перекрестка Ватутина и Планировочной сообщили в мэрии Новосибирска.

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#Транспорт#Город#Новосибирск#Пробки
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