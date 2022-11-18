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Новосибирцы заметили медведя, депутат не заплатил, дело о вандализме - итоги дня

Сегодня, 22:00
Фото: Wikimedia
Ночной Новосибирск
Журналисты Atas.info собрали главные новости четверга
Медведь бродит среди людей – новосибирцы в ужасе
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Жителей Новосибирска напугал медведь – его следы заметили на правобережной половине города.

Депутат Мамонтов заплатил маме сбитого ребенка под Новосибирском миллион
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По информации «Прецедента», мужчина заплатил матери пострадавшего ребенка миллион рублей.

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Главные контракты, которые заключило МУП "Метро МиР" под руководством Мысика.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в Новосибирске из-за разрушенного памятника героям Великой Отечественной войны.

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Доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова описала симптомы заражения вирусом гриппа, случаи которого на днях зафиксировали в столице Сибири.

#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Итоги дня#Депутат Мамонтов переехал ребенка
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