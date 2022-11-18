Новосибирцы заметили медведя, депутат не заплатил, дело о вандализме - итоги дня

Жителей Новосибирска напугал медведь – его следы заметили на правобережной половине города.
По информации «Прецедента», мужчина заплатил матери пострадавшего ребенка миллион рублей.
Главные контракты, которые заключило МУП "Метро МиР" под руководством Мысика.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в Новосибирске из-за разрушенного памятника героям Великой Отечественной войны.
Доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова описала симптомы заражения вирусом гриппа, случаи которого на днях зафиксировали в столице Сибири.