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Повышение пенсий военным в 2023 году: сколько будут получать, рассказал депутат ГД РФ

Сегодня, 10:37
Фото: 1MI
Пенсии военнослужащих проиндексируют с 1 октября 2023 года

Новосибирский депутат ГД РФ назвал размер пенсий военных в 2023 году

Пенсии военнослужащих проиндексируют с 1 октября 2023 года. Они будут получать выплату в размере 81% от денежного довольствия, сообщил Atas.info депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Ренат Сулейманов.

Депутат объяснил, что военный в нашей стране получают пенсионную выплату в не полном размере. Не доплачивать позволяет поправка в Федеральный закон.

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«Каждый год Государственная Дума РФ принимает решение о приостановлении действия части второй статьи 43 закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу. И пенсия пенсионеров правоохранительных органов приравнивается к размеру денежного довольствия. В этом году получают 74% от довольствия, а в следующем будет 81%, но все равно ниже, чем установлено законодательством», - пояснил депутат.

Напомним, ранее Ренат Сулейманов рассказал, как проиндексируют в 2023 году социальные пенсии и детские выплаты.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пенсии#Военные#Индексация
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