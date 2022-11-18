Повышение пенсий военным в 2023 году: сколько будут получать, рассказал депутат ГД РФ

Депутат объяснил, что военный в нашей стране получают пенсионную выплату в не полном размере. Не доплачивать позволяет поправка в Федеральный закон.
«Каждый год Государственная Дума РФ принимает решение о приостановлении действия части второй статьи 43 закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу. И пенсия пенсионеров правоохранительных органов приравнивается к размеру денежного довольствия. В этом году получают 74% от довольствия, а в следующем будет 81%, но все равно ниже, чем установлено законодательством», - пояснил депутат.
Напомним, ранее Ренат Сулейманов рассказал, как проиндексируют в 2023 году социальные пенсии и детские выплаты.