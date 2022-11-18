Повышение пенсий военным в 2023 году: сколько будут получать, рассказал депутат ГД РФ

Новосибирский депутат ГД РФ назвал размер пенсий военных в 2023 году

Пенсии военнослужащих проиндексируют с 1 октября 2023 года. Они будут получать выплату в размере 81% от денежного довольствия, сообщил Atas.info депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Ренат Сулейманов.