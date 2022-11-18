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Срок завершения ремонта моста на Октябрьской магистрали назвали в мэрии Новосибирска

Сегодня, 04:52
Фото: atas.info
Несмотря на минусовые температуры, ремонт продолжается

Срок окончания ремонта моста на Октярбской магистрали в Новосибирске опять сдвинут

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил новый срок завершения работ на путепроводе Октябрьской магистрали над Ипподромской магистралью. Ремонт моста идет по федеральной программе и давно должен был быть завершен

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, все ремонтные работы на путепроводе Октябрьской магистрали, которые идут в рамках федеральной программы "Безопасные качественные дороги" (БКД), будут завершены "до конца года". Ранее глава муниципалитета обещал, что ремонт закончат к 20 ноября. Аналогичная ситуация складывается и в ходе затянувшегося ремонта моста через реку Тула в левобережье Новосибирска. Серьезно отставание от графика Локоть объясняет западными санкциями в отношении России, из-за которых оказалось невозможна закупка материала для заделки так называемых деформационных швов.

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Ремонт путепровода ведет компания "СТС Плюс" (владелец Октай Мирза Оглы Гусейнов), которая входит в  топ-5 лидеров по размеру контрактов на дорожный ремонт в Новосибирске.

Ранее Анатолий Локоть говорил, что если все работы на дорожных объектах в рамках БКД не будут завершены к 20 ноября, то город ждут серьезные последствия. "Деньги будут сняты федералами, дальше будут соответствующие выводы. Самое страшное – нам на будущий год урежут план", - заявлял Анатолий Локоть 1 ноября.

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