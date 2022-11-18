По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, все ремонтные работы на путепроводе Октябрьской магистрали, которые идут в рамках федеральной программы "Безопасные качественные дороги" (БКД), будут завершены "до конца года". Ранее глава муниципалитета обещал, что ремонт закончат к 20 ноября. Аналогичная ситуация складывается и в ходе затянувшегося ремонта моста через реку Тула в левобережье Новосибирска. Серьезно отставание от графика Локоть объясняет западными санкциями в отношении России, из-за которых оказалось невозможна закупка материала для заделки так называемых деформационных швов.
Ремонт путепровода ведет компания "СТС Плюс" (владелец Октай Мирза Оглы Гусейнов), которая входит в топ-5 лидеров по размеру контрактов на дорожный ремонт в Новосибирске.
Ранее Анатолий Локоть говорил, что если все работы на дорожных объектах в рамках БКД не будут завершены к 20 ноября, то город ждут серьезные последствия. "Деньги будут сняты федералами, дальше будут соответствующие выводы. Самое страшное – нам на будущий год урежут план", - заявлял Анатолий Локоть 1 ноября.