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Суд отправил главу «МЕТРО МиРа» Александра Мысика в СИЗО до 15 января

Сегодня, 12:30
Фото: 1MI
Заключенный за решеткой

В Новосибирске суд избрал Александру Мысику меру пресечения в виде нахождения в СИЗО

Сегодня прошло заседание Дзержинского районного суда, на котором была избрана мера пресечения гендиректору муниципального предприятия «Метро МиР» Александру Мысику, его заключили под стражу до 15 января.

Мысика защищали адвокаты Павел Яровой и Марина Морковина, обвиняемый прибыл в зал суда в наручниках в сопровождении полицейских.

Прокурор потребовал отправить руководителя «МЕТРО МиР» в СИЗО. Как уточнил следователь по особо важным делам Александр Стригуненко, это необходимо, «потому что обвиняемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Адвокаты Мысика обратили внимание, что избирать меру пресечения должны в другой инстанции, так как подсудимого задержали на территории юрисдикции Ленинского районного суда. Однако ходатайство было отклонено, так как предполагаемое преступление совершено в Дзержинском районе Новосибирска

Окончательная часть процесса пошла в закрытом формате, сторона обвинения мотивировала это тайной следствия.

Ожидая решения суда, супруга обвиняемого в беседе с репортерами рассказала, что следствие тянется с января, и ранее Александр проходил по нему как свидетель. Первый обыск в их квартире, по ее словам, случился еще в марте.

Супруга не смогла сдержать слезы, когда спустя 4 часа заседания, полицейские вывели Александра из зала суда в наручниках.

Адвокаты задержанного протестовали — по их словам, срок задержания превысил 48 часов в 18:30. После этого времени их подзащитный находился под стражей незаконно. Они собираются обжаловать решение суда.

Напомним, что 16 ноября Мысика задержали по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он нарушил установленные в РФ нормы при строительстве дороги к новому ЛДС. Новосибирская прокуратура обвиняет директора муниципальной компании в причинении городу ущерба в 359 млн рублей.

Ранее мэру Новосибирска Анатолию Локтю на пресс-конференции задали вопрос об аресте Александра Мысика.

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