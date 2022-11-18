Суд отправил главу «МЕТРО МиРа» Александра Мысика в СИЗО до 15 января

Мысика защищали адвокаты Павел Яровой и Марина Морковина, обвиняемый прибыл в зал суда в наручниках в сопровождении полицейских.
Прокурор потребовал отправить руководителя «МЕТРО МиР» в СИЗО. Как уточнил следователь по особо важным делам Александр Стригуненко, это необходимо, «потому что обвиняемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу».
Адвокаты Мысика обратили внимание, что избирать меру пресечения должны в другой инстанции, так как подсудимого задержали на территории юрисдикции Ленинского районного суда. Однако ходатайство было отклонено, так как предполагаемое преступление совершено в Дзержинском районе Новосибирска
Окончательная часть процесса пошла в закрытом формате, сторона обвинения мотивировала это тайной следствия.
Ожидая решения суда, супруга обвиняемого в беседе с репортерами рассказала, что следствие тянется с января, и ранее Александр проходил по нему как свидетель. Первый обыск в их квартире, по ее словам, случился еще в марте.
Супруга не смогла сдержать слезы, когда спустя 4 часа заседания, полицейские вывели Александра из зала суда в наручниках.
Адвокаты задержанного протестовали — по их словам, срок задержания превысил 48 часов в 18:30. После этого времени их подзащитный находился под стражей незаконно. Они собираются обжаловать решение суда.
Напомним, что 16 ноября Мысика задержали по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он нарушил установленные в РФ нормы при строительстве дороги к новому ЛДС. Новосибирская прокуратура обвиняет директора муниципальной компании в причинении городу ущерба в 359 млн рублей.
Ранее мэру Новосибирска Анатолию Локтю на пресс-конференции задали вопрос об аресте Александра Мысика.