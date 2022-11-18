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Трое полицейских похитили человека и силой вымогали миллионы в Новосибирске

Сегодня, 04:47
Фото: 1MI
Должностные лица избивали потерпевшего

В Новосибирске полицейские похитили человека и вымогали у него 2 миллиона

Трое полицейских похитили человека, вымогали с него деньги, в итоге загремели в колонию на 7 лет, подробности рассказали в прокуратуре региона.

По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2019 года – у дома №24 на улице Приморской в Новосибирске. Трое полицейских незаконно задержали потерпевшего с помощью физической силы. Они посадили мужчину в автомобиль и увезли в безлюдное место, где угрожали и вымогали 2,5 млн рублей.

Под предлогом, что жертва соберет эту сумму, мужчину отпустили, а он, в свою очередь, обратился к другим правоохранителям. В итоге полицейских задержали. Против них было возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий, а также похищение и вымогательство.

Суд назначил виновникам по 7,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемые лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Приговор изначально обжаловали, но сегодня он вступил в законную силу.

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Напомним, что мигрант из Азербайджана получил 8 лет строго режима за нападение и угрозы убийством. Мужчина напал на возлюбленную с ножом, а до этого терроризировал несколько месяцев. 

#Криминал#Полиция#Суд#Эмилия Губарева
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