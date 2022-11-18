Под предлогом, что жертва соберет эту сумму, мужчину отпустили, а он, в свою очередь, обратился к другим правоохранителям. В итоге полицейских задержали. Против них было возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий, а также похищение и вымогательство.