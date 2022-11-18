По данным ведомства, инцидент произошел в декабре 2019 года – у дома №24 на улице Приморской в Новосибирске. Трое полицейских незаконно задержали потерпевшего с помощью физической силы. Они посадили мужчину в автомобиль и увезли в безлюдное место, где угрожали и вымогали 2,5 млн рублей.
Под предлогом, что жертва соберет эту сумму, мужчину отпустили, а он, в свою очередь, обратился к другим правоохранителям. В итоге полицейских задержали. Против них было возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий, а также похищение и вымогательство.
Суд назначил виновникам по 7,5 лет в колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемые лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Приговор изначально обжаловали, но сегодня он вступил в законную силу.
Напомним, что мигрант из Азербайджана получил 8 лет строго режима за нападение и угрозы убийством. Мужчина напал на возлюбленную с ножом, а до этого терроризировал несколько месяцев.