В Новосибирске маленькие дети закрылись в квартире

Вчера специалистам пришлось выезжать на помощь женщине на улице Ленинградскую. Она рассказала, что двое её маленьких детей закрылись в квартире и она не может к ним попасть.
«Дверь в квартиру заблокирована. С помощью специальных инструментов доступ был обеспечен», - из отчета сотрудников МАСС.
В квартире находились дети в возрасте 4 и 6 лет. Обошлось без происшествий, их передали матери.
Напомним, в конце сентября в квартире на Петухова в Новосибирске нашли троих маленьких детей. Их мать давно не объявлялась - её искали полицейские.