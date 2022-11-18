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В Новосибирске маленькие дети закрылись в квартире

Сегодня, 02:57
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска не смогла попасть в квартиру к двум маленьким детям
Жительница Новосибирска не смогла попасть в квартиру к двум маленьким детям и вызвала спасателей. Инцидент произошел вечером 17 ноября, сообщает МАСС.

Вчера специалистам пришлось выезжать на помощь женщине на улице Ленинградскую. Она рассказала, что двое её маленьких детей закрылись в квартире и она не может к ним попасть.

«Дверь в квартиру заблокирована. С помощью специальных инструментов доступ был обеспечен», - из отчета сотрудников МАСС.

В квартире находились дети в возрасте 4 и 6 лет. Обошлось без происшествий, их передали матери.

Напомним, в конце сентября в квартире на Петухова в Новосибирске нашли троих маленьких детей. Их мать давно не объявлялась - её искали полицейские.

 

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Спасатели
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