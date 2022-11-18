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В Новосибирске водитель без прав сбил пенсионерку

Сегодня, 14:11
Фото: 1MI
Пенсионер
Авария произошла на улице Ватутина после полудня

Молодой человек 2005 года рождения, не имеющий водительского удостоверения, ехал с Блюхера на Карла Маркса. Возле дома 27 на улице Ватутина он наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшая в ДТП женщина 1951 года рождения доставлена в больницу.

На месте ДТП работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства происшедшего.

Ранее сообщалось о ходе восстановления врача новосибирской скорой медицинской помощи после страшной аварии.

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#ДТП#Происшествия#Транспорт#Новосибирск
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