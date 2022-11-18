В Новосибирске водитель без прав сбил пенсионерку

Молодой человек 2005 года рождения, не имеющий водительского удостоверения, ехал с Блюхера на Карла Маркса. Возле дома 27 на улице Ватутина он наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.