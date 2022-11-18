Валерий Лимаренко добился дополнительного федерального финансирования на ремонт дорог

Участок в Новосибирском относится к региональной трассе Невельск — Томари — аэропорт Шахтёрск. Это одна из главных трасс Сахалина, она соединяет четыре крупных района: Холмский, Невельский, Томаринский и Углегорский. Здесь проходят и маршруты пассажирского транспорта, курсирует школьный автобус. В рамках нацпроекта важную транспортную артерию на протяжении нескольких лет поэтапно приводят в порядок.